У понеділок, 9 лютого, на вболівальників чекає насичений третій змагальний день Олімпійських ігор-2026, який охопить одразу дев’ять видів спорту.

Платформи Суспільне Спорт підготували розширений розклад трансляцій із фіналами, командними турнірами та ключовими стартами дня. Україну в цей ігровий день представлятимуть чотири спортсмени, а загалом буде розіграно п’ять комплектів нагород.

У порівнянні з попереднім днем, програма зазнала змін. До розкладу повертаються старти у фристайлі та стрибках з трампліна, тоді як у біатлоні та лижних перегонах заплановано паузу. Загалом організатори розіграють п’ять комплектів нагород — у гірськолижному спорті, фристайлі, стрибках з трампліна, сноубордингу та ковзанярському спорті. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне Спорт.

Розклад трансляцій Олімпіади-2026 на понеділок, 9 лютого

Трансляція №1

11:20-13:30. Гірськолижний спорт. Командна комбінація, чоловіки (даунгіл)

14:50-16:30. Гірськолижний спорт. Командна комбінація, чоловіки (слалом)

18:30-20:00. Ковзанярський спорт. 1000 м, жінки, фінал

20:00-22:05. Стрибки з трампліна. Нормальний трамплін, чоловіки, фінал

Трансляція №2

11:00-13:00. Керлінг. Змішаний командний турнір, груповий етап

13:30-15:10. Фристайл. Слоупстайл, жінки, фінал

18:00-20:30. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, перший+другий заїзди

20:30-21:50. Сноубординг. Бігейр, чоловіки, фінал

22:00-00:40. Хокей. Канада — Чехія, жінки, груповий етап

Трансляція №3

11:00-13:00. Керлінг. Змішаний командний турнір, груповий етап

13:00-15:40. Хокей. Японія — Італія, жінки, груповий етап

17:30-20:10. Хокей. Німеччина — Франція, жінки, груповий етап

20:15-23:50. Фігурне катання. Танці на льоду, ритмічний танець

Трансляція №4

21:30-00:10. Хокей. Швейцарія — США, жінки, груповий етап

11:00-13:00. Керлінг. Змішаний командний турнір, груповий етап

19:00-21:05. Керлінг. Змішаний командний турнір, півфінал

Таким чином, третій день Олімпіади-2026 обіцяє насичений телевізійний графік із паралельними ефірами, фіналами та ключовими матчами, що дозволить уболівальникам обрати найцікавіші для себе змагання та не пропустити боротьбу за медалі.

