Президент Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно допустив можливість перегляду рішення про відсторонення російських команд від міжнародних футбольних турнірів. Його заява викликала резонанс у футбольній спільноті та жорстку реакцію з боку України. Очільник ФІФА заявив, що нинішні санкції не приносять очікуваного ефекту та не сприяють розвитку світового футболу.

За його словами, повна ізоляція не вирішує проблем, а лише поглиблює напруженість. Інфантіно вважає, що спорт має залишатися майданчиком для діалогу навіть у складних геополітичних умовах. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Sky News.

Глава ФІФА наголосив, що заборона на участь російських команд у європейських змаганнях негативно впливає передусім на молодих футболістів. Він зазначив, що можливість грати на міжнародному рівні сприяла б розвитку гравців і футболу загалом.

Інфантіно також висловив ідею змін до статуту організації, які б унеможливили відсторонення країн через політичні рішення їхнього керівництва. На його думку, футбол повинен об’єднувати людей, а не ставати інструментом політичного протистояння. Раніше він уже припускав, що Росія може повернутися до міжнародного футболу у 2025 році за умови поліпшення загальної ситуації.

Реакція України

Українська асоціація футболу оперативно відреагувала на заяви Інфантіно, опублікувавши офіційну позицію у соціальних мережах. Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати підхід до санкцій, доки триває війна проти України. В УАФ наголосили, що відсторонення російських команд є дієвим механізмом міжнародного тиску на державу-агресора. Там також зазначили, що повернення росіян до турнірів може створити загрози безпеці та підірвати цілісність змагань. Українська сторона підкреслила, що питання не є суто спортивним.

Жорстку оцінку словам Інфантіно дав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму дописі в соцмережі X він заявив, що ідея повернення Росії до міжнародного футболу є морально неприйнятною.

Сибіга нагадав, що сотні українських дітей уже ніколи не зможуть вийти на футбольне поле, оскільки були вбиті внаслідок російської агресії. Він підкреслив, що війна триває, а Росія не припинила обстріли та вбивства. За його словами, майбутні покоління розцінюватимуть подібні ініціативи як ганьбу, порівнюючи їх із проведенням Олімпіади 1936 року в нацистській Німеччині.

679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them.



And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war.



Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026

Відсторонення РФ від світового футболу

Росія залишається відстороненою від світового футболу з 2022 року, коли ФІФА та UEFA ухвалили спільне рішення про недопуск її команд до офіційних змагань. Санкції торкнулися як національних збірних, так і клубів. Попри окремі сигнали про можливий перегляд цієї позиції, офіційно обмеження продовжують діяти. Будь-які зміни в цьому питанні викликають гостру реакцію з боку України та її партнерів. Дискусія навколо участі Росії у міжнародному футболі залишається відкритою та вкрай чутливою.

