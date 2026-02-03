Close Menu
Вівторок, 3 Лютого

Інфантіно заговорив про скасування бану для Росії у міжнародному футболі: як відреагували в Україні

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про можливість скасування бану для російських команд, що викликало різку реакцію України та української футбольної спільноти.
Дяченко Олена  Спорт

Президент Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно допустив можливість перегляду рішення про відсторонення російських команд від міжнародних футбольних турнірів. Його заява викликала резонанс у футбольній спільноті та жорстку реакцію з боку України. Очільник ФІФА заявив, що нинішні санкції не приносять очікуваного ефекту та не сприяють розвитку світового футболу.

За його словами, повна ізоляція не вирішує проблем, а лише поглиблює напруженість. Інфантіно вважає, що спорт має залишатися майданчиком для діалогу навіть у складних геополітичних умовах. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Sky News.

Глава ФІФА наголосив, що заборона на участь російських команд у європейських змаганнях негативно впливає передусім на молодих футболістів. Він зазначив, що можливість грати на міжнародному рівні сприяла б розвитку гравців і футболу загалом.

Інфантіно також висловив ідею змін до статуту організації, які б унеможливили відсторонення країн через політичні рішення їхнього керівництва. На його думку, футбол повинен об’єднувати людей, а не ставати інструментом політичного протистояння. Раніше він уже припускав, що Росія може повернутися до міжнародного футболу у 2025 році за умови поліпшення загальної ситуації.

Реакція України

Українська асоціація футболу оперативно відреагувала на заяви Інфантіно, опублікувавши офіційну позицію у соціальних мережах. Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати підхід до санкцій, доки триває війна проти України. В УАФ наголосили, що відсторонення російських команд є дієвим механізмом міжнародного тиску на державу-агресора. Там також зазначили, що повернення росіян до турнірів може створити загрози безпеці та підірвати цілісність змагань. Українська сторона підкреслила, що питання не є суто спортивним.

Жорстку оцінку словам Інфантіно дав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму дописі в соцмережі X він заявив, що ідея повернення Росії до міжнародного футболу є морально неприйнятною.

Сибіга нагадав, що сотні українських дітей уже ніколи не зможуть вийти на футбольне поле, оскільки були вбиті внаслідок російської агресії. Він підкреслив, що війна триває, а Росія не припинила обстріли та вбивства. За його словами, майбутні покоління розцінюватимуть подібні ініціативи як ганьбу, порівнюючи їх із проведенням Олімпіади 1936 року в нацистській Німеччині.

Відсторонення РФ від світового футболу

Росія залишається відстороненою від світового футболу з 2022 року, коли ФІФА та UEFA ухвалили спільне рішення про недопуск її команд до офіційних змагань. Санкції торкнулися як національних збірних, так і клубів. Попри окремі сигнали про можливий перегляд цієї позиції, офіційно обмеження продовжують діяти. Будь-які зміни в цьому питанні викликають гостру реакцію з боку України та її партнерів. Дискусія навколо участі Росії у міжнародному футболі залишається відкритою та вкрай чутливою.

