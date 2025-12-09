Колишні чемпіони світу з боксу, Майк Тайсон та Флойд Мейвезер, оголосили про проведення виставкового бою, який відбудеться вже наступного року.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на акаунт Source of Boxing в Instagram.

Африка і рекордні ставки: Тайсон назвав дату та місце бою

У своєму заяві Тайсон розповів, що поєдинок, угода на який була підписана з промоутерською компанією CSI Sports/Fight Sports ще у вересні цього року, відбудеться навесні наступного року. За словами Тайсона, бій планується на березень, а його локація — Африка.

“Це буде неймовірно! Ми поб’ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту”, — зазначив легендарний боксер. Бій стане важливою подією, на яку чекає весь світ спорту.

Мейвезер повертається на ринг у шоу-боях

Незважаючи на завершення професійних кар’єр, обидва боксери не припиняють брати участь у вигідних виставкових поєдинках.

Флойд Мейвезер, володар титулів чемпіона в п’яти різних вагових категоріях, оголосив про завершення своєї кар’єри у 2015 році після перемоги над Андре Берто. Однак у 2017 році він повернувся на ринг для проведення бою проти бійця MMA, Конора Макгрегора. Тоді Мейвезер виграв нокаутом у десятому раунді та значно збільшив свої доходи, заробивши 280 мільйонів доларів.

Тайсон продовжує виступати на ринзі

Майк Тайсон завершив свою професійну кар’єру в 2005 році. Протягом своєї кар’єри він провів 58 боїв, здобувши 50 перемог, зазнавши 6 поразок і 2 поєдинки закінчилися без результату. Проте Тайсон не залишив ринг і продовжує брати участь у шоу-боях.

У листопаді 2020 року він провів виставковий поєдинок проти Роя Джонса-молодшого, який завершився внічию після восьми раундів по дві хвилини. Втім, у листопаді 2024 року Тайсон зазнав поразки від молодшого (на 30 років) блогера та боксера Джейка Пола.

Що чекає фанатів від майбутнього бою

Тайсон і Мейвезер знову повертаються на ринг, аби вразити своїх фанатів, і обіцяють провести захоплюючий виставковий поєдинок. Всі деталі бою, а також можливі ставки і рекорди, обговорюються вже зараз. Це обіцяє стати одним із найбільш обговорюваних спортивних заходів наступного року.

Раніше ми повідомляли, що Усик анонсував наступний бій та поділився планами на майбутнє у боксі.