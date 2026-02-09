Український monobank оголосив про запуск нового тестового продукту, який дозволяє клієнтам заробляти на валюті, що зберігається на рахунках. Йдеться про інвестування доларів та євро з можливістю отримувати річний дохід і водночас вільно виводити кошти у будь-який момент. Новий функціонал уже доступний після оновлення мобільного застосунку. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.

Як працює інвестування валютної Банки

Новий сервіс орієнтований на клієнтів, у яких валюта просто зберігалася на рахунках без жодного доходу. Тепер користувачі можуть активувати інвестування для валютної Банки та почати отримувати відсотки. У банку пояснюють, що механізм максимально простий і не потребує окремих договорів або складних налаштувань.

«Тепер долари та євро будуть приносити прибуток, і при цьому їх можна буде вивести у будь-який момент», — зазначають у monobank.

Такий підхід поєднує інвестиційний інструмент із гнучкістю звичайного рахунку, що робить продукт привабливим для широкого кола клієнтів.

Мінімальна сума та відсоткові ставки

Щоб увімкнути інвестування, необхідно розмістити у валютній Банці не менше ніж 1100 доларів США або євро. Після цього користувач отримує доступ до нарахування річного доходу. Для доларів ставка становить 3,7% річних, а для євро — 2,8% річних, залежно від обраної валюти.

Нарахування відбувається поступово, відповідно до фактичного часу перебування коштів в інвестуванні. У банку підкреслюють, що це не класичний депозит, а більш гнучкий фінансовий інструмент для збереження та примноження валюти.

За рахунок чого формується дохід

У monobank пояснили, що під капотом нового продукту використовуються державні облігації внутрішньої державної позики. Фактично банк купує валютні ОВДП на баланс конкретної Банки клієнта, а дохід від цих інструментів і забезпечує нарахування відсотків.

Важливою особливістю є ліквідність. Клієнт може вивести будь-яку суму у будь-який момент, навіть одразу після поповнення Банки.

«Авжеж, так швидко ви нічого не заробите, але й нічого не втратите», — зазначають у банку, наголошуючи на відсутності ризику втрати тіла коштів.

Тестовий формат і обмеження

Запуск інвестування відбувається у тестовому режимі. monobank планує підключити лише 5000 активних інвестувань, після чого нових охочих почнуть додавати до черги. Причиною такого обмеження стала нестача валютних ОВДП для покриття більшого попиту.

Водночас у банку не виключають розширення продукту. Якщо інтерес користувачів буде високим, monobank планує закупити додаткові облігації та зробити сервіс доступним для більшої кількості клієнтів.

Досвід міжнародних сервісів і оновлення застосунку

У команді банку зазначають, що подібні рішення вже давно працюють у міжнародних фінтех-сервісах, зокрема у Wise. Саме цей досвід став основою для створення українського аналога, адаптованого до місцевого ринку.

Для того щоб новий функціонал з’явився у меню, клієнтам необхідно оновити мобільний застосунок до останньої версії. Після цього інвестування у валютній Банці можна активувати безпосередньо в кілька кліків.

