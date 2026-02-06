До Дня закоханих monoмаркет запустив спеціальну акцію, яка покликана зробити вибір подарунків простішим і доступнішим для клієнтів. У межах пропозиції покупці можуть скористатися можливістю оформити від 12 платежів частинами на все-все, що представлено на платформі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.

Такий формат оплати дозволяє не відкладати привітання коханої людини через фінансові обмеження та планувати витрати більш гнучко. Акція приурочена саме до 14 лютого, коли попит на подарунки традиційно зростає.

«До Дня закоханих на monoмаркеті — від 12 платежів частинами на все-все, щоб привітати половинку було простіше».

У monobank зазначають, що акційна пропозиція поширюється на весь асортимент без винятків. Це означає, що клієнти можуть обрати як романтичні дрібниці, так і більш дорогі подарунки, не змінюючи звичних фінансових планів. Формат “платежі частинами” вже давно став популярним серед українців, адже дозволяє розподіляти вартість покупки на рівні частини без зайвого навантаження на бюджет. У період свят така можливість стає особливо актуальною. Саме тому monoмаркет вирішив розширити стандартні умови та запропонувати 12 платежів на всі товари.

Акція має чітко визначені часові межі і діє до 15 лютого включно. Це дає змогу зробити покупку не лише напередодні Дня закоханих, а й безпосередньо у святкові дні або одразу після них.

Як скористатися акцією monoмаркету з 12 платежами частинами

Щоб оформити покупку за акційними умовами, не потрібно виконувати складних дій або активувати додаткові пропозиції. Усі етапи стандартні та доступні кожному клієнту monoмаркету. Акція діє автоматично для користувачів сервісу за умови дотримання базових вимог.

Переконайтеся, що у вас є картка monobank

Для участі в акції необхідно бути клієнтом monobank і мати активну картку. Саме через неї оформлюється оплата частинами в monoмаркеті. Якщо картка вже є, додаткових дій не потрібно. У разі відсутності картки потрібно спочатку пройти стандартну реєстрацію в monobank.

Перейдіть у monoмаркет через застосунок

monoмаркет доступний безпосередньо в мобільному застосунку monobank. Для цього відкрийте застосунок і перейдіть у розділ покупок або marketplace. Усі товари, представлені на платформі, беруть участь в акції без винятків. Це дозволяє обирати подарунки без обмежень за категоріями чи брендами.

Оберіть товар для покупки

Додайте обраний товар до кошика та перейдіть до оформлення замовлення. Вартість товару не впливає на можливість участі в акції. Ви можете обрати як недорогий подарунок, так і покупку з більшою сумою. На цьому етапі важливо перевірити правильність вибору та кількість товарів.

Оберіть спосіб оплати «платежі частинами»

Під час оформлення замовлення вкажіть спосіб оплати «платежі частинами». Система автоматично запропонує варіант від 12 платежів частинами в межах акційної пропозиції. Додаткових налаштувань або підтверджень акції не потрібно. Усі умови відображаються на екрані перед фінальним підтвердженням.

Підтвердіть покупку до 15 лютого

Завершіть оформлення замовлення, підтвердивши оплату в застосунку. Важливо зробити це до 15 лютого включно, оскільки після завершення акції стандартні умови можуть змінитися. Після підтвердження покупка буде автоматично розбита на рівні платежі згідно з умовами сервісу.

Експерти ринку зазначають, що подібні акції стимулюють онлайн-продажі у святкові періоди та підвищують лояльність клієнтів. У monoмаркеті розраховують, що така ініціатива допоможе українцям зосередитися на емоціях і увазі до близьких, а не на фінансових обмеженнях під час вибору подарунків.

