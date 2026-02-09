У понеділок, 9 лютого, на території Чернівецької області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться протягом доби відповідно до визначених груп споживачів. Вимкнення світла відбуватимуться почергово, щоб збалансувати навантаження на енергосистему. Жителів регіону закликають заздалегідь ознайомитися з інформацією та врахувати можливі перерви у подачі електроенергії. Актуальність графіків може змінюватися залежно від ситуації в мережі.

Про запровадження погодинних відключень повідомляється на офіційному сайті Чернівціобленерго, передає Преса України. У компанії зазначають, що такі заходи є вимушеними та застосовуються для стабільної роботи енергетичної інфраструктури. Погодинні обмеження дозволяють уникнути аварійних ситуацій і рівномірно розподілити споживання. Енергетики рекомендують мешканцям області раціонально використовувати електроенергію в години, коли світло є.

Графіки відключення світла в Чернівецькій області на 9 лютого

Щоб дізнатися номер своєї групи відключень, споживачам потрібно скористатися пошуком на сайті енергокомпанії. Для цього достатньо ввести адресу або інші необхідні дані у відповідному розділі. Такий спосіб дозволяє швидко отримати актуальну інформацію без звернення до кол-центру. У разі оновлення графіків дані на сайті коригуються оперативно. Перевірка своєї групи допоможе краще спланувати день та уникнути незручностей під час відключень.

