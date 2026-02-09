9 лютого на території Черкаської області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться почергово відповідно до визначених черг. Відключення охоплять як нічні, так і денні години, залежно від групи споживачів. Жителям регіону радять заздалегідь перевірити свою чергу, щоб спланувати побутові та робочі справи. Графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго», застосування погодинних обмежень пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України. Основною причиною залишаються обстріли РФ об’єктів критичної інфраструктури, які вплинули на стабільність електропостачання. Такі заходи мають тимчасовий характер і спрямовані на збереження цілісності енергомереж. У компанії закликають споживачів раціонально користуватися електроенергією.

Для Черкащини затверджено шість черг погодинних відключень, кожна з яких має чітко визначені проміжки часу без електропостачання. Ознайомившись із графіками, споживачі можуть зрозуміти, до якої черги належить їхня адреса та в які години можливі вимкнення світла. Нижче наведені періоди відсутності електропостачання за чергами:

1.1 : 00:00–04:30, 06:00–10:30, 11:30–16:30, 17:30–22:30

: 00:00–04:30, 06:00–10:30, 11:30–16:30, 17:30–22:30 1.2 : 01:00–05:30, 07:00–11:30, 12:30–17:30, 18:30–23:30

: 01:00–05:30, 07:00–11:30, 12:30–17:30, 18:30–23:30 2.1 : 00:00–01:00, 02:30–07:00, 08:00–13:00, 14:00–19:00, 20:00–00:00

: 00:00–01:00, 02:30–07:00, 08:00–13:00, 14:00–19:00, 20:00–00:00 2.2 : 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:00–14:00, 15:00–20:00, 21:00–00:00

: 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:00–14:00, 15:00–20:00, 21:00–00:00 3.1 : 00:00–03:00, 04:30–09:00, 10:00–15:00, 16:00–21:00, 22:30–00:00

: 00:00–03:00, 04:30–09:00, 10:00–15:00, 16:00–21:00, 22:30–00:00 3.2 : 00:00–01:30, 03:00–07:30, 08:30–13:30, 14:30–19:30, 20:30–00:00

: 00:00–01:30, 03:00–07:30, 08:30–13:30, 14:30–19:30, 20:30–00:00 4.1 : 00:00–00:30, 02:00–06:30, 07:30–12:30, 13:30–18:30, 19:30–00:00

: 00:00–00:30, 02:00–06:30, 07:30–12:30, 13:30–18:30, 19:30–00:00 4.2 : 00:00–03:30, 05:00–09:30, 10:30–15:30, 16:30–21:30, 23:00–00:00

: 00:00–03:30, 05:00–09:30, 10:30–15:30, 16:30–21:30, 23:00–00:00 5.1 : 00:00–02:30, 04:00–08:30, 09:30–14:30, 15:30–20:30, 21:30–00:00

: 00:00–02:30, 04:00–08:30, 09:30–14:30, 15:30–20:30, 21:30–00:00 5.2 : 01:30–06:00, 07:00–12:00, 13:00–18:00, 19:00–24:00

: 01:30–06:00, 07:00–12:00, 13:00–18:00, 19:00–24:00 6.1 : 00:30–05:00, 06:30–11:00, 12:00–17:00, 18:00–23:00

: 00:30–05:00, 06:30–11:00, 12:00–17:00, 18:00–23:00 6.2: 00:00–04:00, 05:30–10:00, 11:00–16:00, 17:00–22:00, 23:30–00:00

Актуальні графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті «Черкасиобленерго». Перевірити свою чергу можна в розділі «Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень». Енергетики радять регулярно оновлювати інформацію, оскільки у разі змін у роботі енергосистеми години відключень можуть коригуватися.

