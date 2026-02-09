У найближчі дні геомагнітна обстановка навколо Землі залишатиметься нестабільною, хоча сильних штормів не прогнозується. Йдеться про магнітні бурі 10 та 11 лютого, які можуть супроводжуватися помірними коливаннями магнітного поля. Як пояснює Преса України, навіть слабка або середня геомагнітна активність здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, роботу нервової системи та загальний рівень втоми. Саме тому детальний прогноз по днях і годинах допоможе краще підготуватися та скоригувати плани.

Магнітна ситуація 10 лютого: чого очікувати протягом доби

Протягом 10 лютого прогнозується помірна геомагнітна активність без переходу в сильну магнітну бурю. Індекс Kp більшу частину доби коливатиметься в межах 2–3 балів, що вважається нестабільним, але відносно безпечним рівнем. Найчутливіші люди можуть відчути легкий головний біль, сонливість або зниження концентрації.

У нічні та ранкові години магнітне поле буде відносно спокійним, однак у другій половині дня можливе короткочасне посилення активності. Це типовий сценарій для періоду підвищеної сонячної активності, який зараз спостерігається.

Погодинний прогноз магнітної активності на 10 лютого

Час (за київським часом) Прогнозований рівень Kp 00:00–03:00 2 03:00–06:00 2 06:00–09:00 3 09:00–12:00 3 12:00–15:00 3 15:00–18:00 3 18:00–21:00 2–3 21:00–24:00 2

Найбільш відчутним періодом може стати проміжок із 9 до 18 години, коли коливання магнітного поля будуть найстабільнішими.

Прогноз магнітних бур на 11 лютого

11 лютого геомагнітна ситуація поступово стабілізуватиметься. Очікується зниження активності до Kp 1–2, що відповідає спокійному або майже нормальному стану магнітосфери. За інформацією Medinfo, цей день буде значно легшим для людей із серцево-судинними захворюваннями та хронічною метеочутливістю.

Попри загальне покращення фону, короткі коливання все ж можливі, особливо в ранкові години. Втім, серйозного впливу на самопочуття більшості людей не прогнозується.

Погодинний прогноз на 11 лютого

Час (за київським часом) Прогнозований рівень Kp 00:00–03:00 2 03:00–06:00 2 06:00–09:00 2 09:00–12:00 1–2 12:00–15:00 1 15:00–18:00 2 18:00–21:00 2 21:00–24:00 1

Що таке магнітні бурі і чому вони виникають

Магнітні бурі — це реакція магнітного поля Землі на потоки заряджених частинок, які надходять від Сонця. Найчастіше вони виникають після сонячних спалахів або корональних викидів маси, коли плазма досягає земної магнітосфери. У такі періоди змінюється електромагнітне середовище планети, що може впливати як на техніку, так і на біологічні процеси.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Навіть під час слабкої геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих правил. Це особливо актуально у дні, коли прогнозується нестабільний Kp-індекс.

Пити достатню кількість води та уникати зневоднення

Обмежити вживання кави, алкоголю та важкої їжі

Планувати фізичні навантаження на періоди найнижчої активності

Повноцінно спати та робити перерви під час роботи

Людям із хронічними захворюваннями — уважніше стежити за самопочуттям

Такий підхід допоможе легше перенести магнітні бурі 10–11 лютого навіть за наявності метеочутливості та високого рівня стресу.

