В Україні поступово завершується період сильних морозів, який утримувався протягом кількох днів поспіль. Уже найближчої ночі холод ще нагадає про себе, однак синоптики говорять про загальну тенденцію до послаблення морозів. Атмосферні процеси змінюються, і це вплине як на температуру повітря, так і на характер погоди в окремих регіонах. Опади при цьому будуть мінімальними через домінування антициклону. Про це повідомляє Преса України з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де цієї ночі очікуються найнижчі температури

Найближча ніч, за прогнозами, стане завершальною у періоді лютих морозів на території України. За словами Наталки Діденко, інтенсивне похолодання поступово втрачає силу, хоча окремі регіони ще відчують справжній зимовий холод. Найнижчі показники температури очікуються у північних областях країни. Саме там стовпчики термометрів можуть опуститися до -22 градусів.

«Схоже, що найближча ніч в Україні завершить період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під атмосферними змінами», — зазначила синоптик.

В інших регіонах нічна температура також залишатиметься низькою. В середньому по країні прогнозується від -12 до -20 градусів, що все ще створює ризики для водіїв і комунальних служб.

Якою буде погода вдень 10 лютого

У денні години вівторка температура повітря поступово підвищиться, хоча відчуття зими збережеться. У більшості областей України вдень очікується від -4 до -11 градусів морозу. Південні та західні регіони матимуть трохи м’якші умови, де температура коливатиметься в межах -2…-4 градусів. Найкомфортніша денна погода прогнозується на Закарпатті, де можливе підвищення температури до +2 градусів.

Вітер протягом дня переважатиме південного напрямку та буде помірної сили. Водночас у західних областях можливі сильні пориви, які можуть знижувати комфорт перебування на вулиці та ускладнювати рух транспорту.

Чи будуть опади в Україні

Через вплив потужного антициклону істотних опадів на більшій частині території України не очікується. Погода буде сухою, з проясненнями та сонячними періодами. Така ситуація характерна для стабільних зимових антициклонів, які приносять холод, але без снігопадів.

Винятком стане лише один регіон країни.

«Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг», — повідомила Наталка Діденко.

В інших областях опади малоймовірні, що сприятиме збереженню сухого покриття доріг, але водночас підвищить ризик ожеледиці вночі та вранці.

Погода в Києві найближчої доби

Для столиці нинішній період сильних морозів також добігає кінця. За прогнозами синоптика, вночі температура у Києві ще може опуститися до -20 градусів, однак це буде останній серйозний морозний удар. Уже вдень 10 лютого ситуація почне змінюватися.

У столиці очікується суха та сонячна погода з температурою близько -10 градусів. У другій половині дня прогнозується посилення південного вітру, що стане передвісником поступового потепління в наступні дні.

«У Києві завершується епоха сильних морозів, ніч ще спробує вкусити, але вдень ситуація стабілізується», — зазначила синоптик.

Як змінюватиметься погода далі

Надалі в Україні прогнозується відчутне підвищення температури повітря. Сильні морози поступово відступатимуть, а температурні показники стануть ближчими до сезонної норми. Водночас синоптики застерігають, що зима ще не завершилася остаточно, тому можливі короткочасні хвилі похолодання.

Наталка Діденко нагадує, що коливання температур у лютому є типовими для українського клімату. Проте загальна тенденція свідчить про ослаблення антициклону та поступове наближення більш м’якої погоди, яка з часом принесе відчуття близької весни.

