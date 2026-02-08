Close Menu
Актуально
Підписатися
Неділя, 8 Лютого

Зимова Олімпіада-2026: усі змагання 8 лютого — розклад дня

Публікуємо повний розклад змагань Олімпійських ігор-2026 на 8 лютого за київським часом: біатлон, гірські лижі, сноубординг, фігурне катання, хокей та де дивитися трансляції в Україні.
Дяченко Олена  Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Зимові Олімпійські ігри 2026 року, які приймають італійські Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, 8 лютого виходять на один із перших по-справжньому насичених змагальних днів. У неділю вболівальників чекають фінали в кількох видах спорту, а також важливі кваліфікаційні старти.

Програма охоплює біатлон, гірськолижний спорт, сноубординг, ковзанярський спорт, санний спорт, фігурне катання та хокей, повідомляє Преса України.

Розклад змагань 8 лютого (за київським часом)

  • 03:00 — хокей, жінки, груповий етап: Швеція — Італія (Мілан)
  • 05:00 — ковзанярський спорт, жінки, 3000 м, фінал (Мілан)
  • 09:10 — сноубординг, біг-ейр, чоловіки, фінал (Лівіньйо)
  • 10:30 — сноубординг, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (чоловіки та жінки)
  • 13:30 — гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки, фінал (Кортіна-д’Ампеццо)
  • 13:30 / 15:05 — біатлон, змішана естафета 4×6 км (Антерсельва)
  • 19:00 — санний спорт, чоловіки, одномісні сани, заїзди 3 і 4
  • 21:30–00:55 (9 лютого) — фігурне катання, командні змагання, довільні програми (Мілан)

Де дивитися Олімпійські Ігри-2026 в Україні

В Україні дивитися Олімпійські ігри-2026 онлайн можна на платформах офіційного мовника. Прямі трансляції змагань 8 лютого за київським часом забезпечуватиме Суспільне мовлення — зокрема телеканали «Суспільне Спорт» і «Перший», а також сайт і мобільний застосунок мовника. Частина подій буде доступна в цифровому форматі з можливістю вибору окремих видів спорту або арен.

Раніше ми розповідали, президент ФІФА заговорив про скасування бану для Росії у міжнародному футболі.

Post Views: 17
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.