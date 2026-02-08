Зимові Олімпійські ігри 2026 року, які приймають італійські Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, 8 лютого виходять на один із перших по-справжньому насичених змагальних днів. У неділю вболівальників чекають фінали в кількох видах спорту, а також важливі кваліфікаційні старти.

Програма охоплює біатлон, гірськолижний спорт, сноубординг, ковзанярський спорт, санний спорт, фігурне катання та хокей, повідомляє Преса України.

Розклад змагань 8 лютого (за київським часом)

03:00 — хокей, жінки, груповий етап: Швеція — Італія (Мілан)

— хокей, жінки, груповий етап: Швеція — Італія (Мілан) 05:00 — ковзанярський спорт, жінки, 3000 м, фінал (Мілан)

— ковзанярський спорт, жінки, 3000 м, фінал (Мілан) 09:10 — сноубординг, біг-ейр, чоловіки, фінал (Лівіньйо)

— сноубординг, біг-ейр, чоловіки, фінал (Лівіньйо) 10:30 — сноубординг, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (чоловіки та жінки)

— сноубординг, паралельний гігантський слалом, кваліфікація (чоловіки та жінки) 13:30 — гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки, фінал (Кортіна-д’Ампеццо)

— гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки, фінал (Кортіна-д’Ампеццо) 13:30 / 15:05 — біатлон, змішана естафета 4×6 км (Антерсельва)

— біатлон, змішана естафета 4×6 км (Антерсельва) 19:00 — санний спорт, чоловіки, одномісні сани, заїзди 3 і 4

— санний спорт, чоловіки, одномісні сани, заїзди 3 і 4 21:30–00:55 (9 лютого) — фігурне катання, командні змагання, довільні програми (Мілан)

Де дивитися Олімпійські Ігри-2026 в Україні

В Україні дивитися Олімпійські ігри-2026 онлайн можна на платформах офіційного мовника. Прямі трансляції змагань 8 лютого за київським часом забезпечуватиме Суспільне мовлення — зокрема телеканали «Суспільне Спорт» і «Перший», а також сайт і мобільний застосунок мовника. Частина подій буде доступна в цифровому форматі з можливістю вибору окремих видів спорту або арен.

Раніше ми розповідали, президент ФІФА заговорив про скасування бану для Росії у міжнародному футболі.