Українці, що входять до складу аварійно-відновлювальних бригад, можуть отримати доплату до зарплати в розмірі 20 000 гривень за виконання робіт, пов’язаних із відновленням інфраструктури після бойових дій. Ця виплата запроваджена державою з метою підтримки працівників, які виконують складні та небезпечні завдання у регіонах, що постраждали від збройної агресії. Подати заявку на отримання коштів можна через портал Дія, що робить процес доступним, прозорим і оперативним для всіх учасників бригад. Про це розповідає Преса України.

Хто має право на доплату 20 000 грн

Доплата у 20 000 грн призначається:

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад в Україні.

Особам, які безпосередньо залучені до робіт із ліквідації наслідків руйнувань інфраструктури.

Працівникам, що працювали у зоні відновлення протягом встановленого періоду.

Ця допомога стосується тих, хто підтвердив свій статус участі у відповідних роботах через документи або довідки від роботодавця. Держава визначила чіткі критерії, за якими виплата вважається прийнятною та законною для кожного працівника.

Перелік документів для оформлення доплати

Перед тим, як подавати заявку на доплату через портал Дія, підготуйте необхідні документи. Нижче наведено основний перелік, який знадобиться для успішного оформлення:

паспорт громадянина України або ID-картка;

ідентифікаційний код (ІПН);

документи, що підтверджують участь у відновлювальних роботах;

довідка від роботодавця або наказ про участь у бригаді;

реквізити банківського рахунку для отримання виплати.

Ці документи необхідно мати в електронному або паперовому вигляді для завантаження в систему Дія. Якщо ви не маєте електронних копій документів, їх можна оцифрувати за допомогою мобільного телефону або сервісу сканування.

Як подати заявку на доплату через портал Дія

Перейдіть на портал Дія та авторизуйтесь за допомогою електронної ідентифікації (BankID чи електронний цифровий підпис). У головному меню оберіть розділ «Послуги». Знайдіть послугу «Доплати працівникам аварійно-відновлювальних бригад» або схожу назву. Натисніть кнопку «Подати заявку». Завантажте підготовлені документи: паспорт, ІПН, підтвердження участі у відновлювальних роботах, довідку від роботодавця. Перевірте правильність введених даних. Підтвердіть подачу заявки та очікуйте на повідомлення про її обробку.

Після подачі заявки через Дію вам має прийти електронне повідомлення про її обробку. Зазвичай результат розгляду приходить протягом встановленого законодавством строку.

Термін та строки виплати

Після успішного подання заявки виплата 20 000 грн може надійти на вказаний банківський рахунок протягом визначеного часу. Строки обробки залежать від навантаження системи Дія та перевірки документів. В окремих випадках можлива додаткова верифікація інформації, що може продовжити строк розгляду.

Платформа Дія автоматизує процеси, що прискорює отримання допомоги та зменшує кількість помилок при обробці даних. Якщо виникають питання, звертайтеся до служби підтримки порталу або до представників роботодавця.

Корисні поради для швидкого отримання допомоги

Перед тим як подавати заявку, врахуйте наступні рекомендації щодо підготовки та оформлення:

Перевірте, щоб всі документи були чіткими та добре читаємими.

Переконайтеся, що всі поля у формі заявки заповнені правильно.

Збережіть копії відправлених документів у себе для звірки.

За потреби зверніться за допомогою до адміністратора вашої бригади або HR-служби.

Такі прості кроки допоможуть уникнути затримок або відмов у виплаті. Ключовим є правильне підтвердження вашого статусу працівника аварійної бригади та наявність документального підтвердження.

Часті запитання щодо доплати

У процесі оформлення можуть виникати типові запитання, що допоможуть краще зорієнтуватися:

Чи обов’язково мати електронний підпис?

Так, для авторизації в Дії електронний підпис або BankID є обов'язковим.

Так, для авторизації в Дії електронний підпис або BankID є обов’язковим. Що робити, якщо документи не в цифровому вигляді?

Їх можна оцифрувати та завантажити під час подання заявки.

Їх можна оцифрувати та завантажити під час подання заявки. Чи можу я подати заявку від імені колеги?

Ні — заявку можна подати лише особисто від імені працівника.

Ознайомлення з такими запитаннями допомагає уникнути помилок та пришвидшити процес отримання допомоги.

