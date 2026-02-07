У найближчі дні геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься нестабільною. За даними центрів космічної погоди, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center, 8 лютого очікується період підвищеної геомагнітної активності, тоді як 9 лютого ситуація поступово стабілізується, повідомляє Преса України.

Фахівці пояснюють, що коливання магнітного поля пов’язані з потоками сонячного вітру та залишковим впливом корональних викидів маси. Такі процеси є типовими для періоду активного Сонця і можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття метеочутливих людей.

Прогноз магнітних бур

Магнітні бурі оцінюють за планетарним Kp-індексом, який вимірюється у діапазоні від 0 до 9. Значення Kp 0–2 відповідають спокійному стану магнітного поля, Kp 3–4 вважаються нестабільними, а Kp 5 і вище вже свідчать про початок повноцінної магнітної бурі. Прогнози зазвичай подаються з кроком у три години, оскільки саме такий інтервал використовується для глобальних вимірювань.

Детальний прогноз на 8 лютого по годинах

8 лютого стане найбільш напруженим днем у геомагнітному сенсі. У нічні та ранкові години можливе наближення показників до порогу слабкої бурі рівня G1.

Час (UTC) Очікуваний Kp Характеристика стану 00:00–03:00 4.5–4.7 Помірно активне поле 03:00–06:00 3.5–3.7 Нестабільна обстановка 06:00–09:00 3.0–3.3 Нестабільне поле 09:00–12:00 3.0–3.3 Помірні коливання 12:00–15:00 близько 2.0 Відносно спокійно 15:00–18:00 3.0–3.3 Знову нестабільно 18:00–21:00 3.0–3.3 Помірна активність 21:00–24:00 3.5–3.8 Підвищена нестабільність

У першій половині дня магнітне поле може бути найбільш мінливим, що іноді супроводжується короткочасним погіршенням самопочуття у чутливих людей.

Прогноз магнітної активності на 9 лютого

9 лютого очікується поступове зниження геомагнітної напруги. Сильних бур у цей день не прогнозується, але нестабільність ще зберігатиметься.

Час (UTC) Очікуваний Kp Характеристика стану 00:00–03:00 близько 3.3 Нестабільно 03:00–06:00 2.0 Спокійніше поле 06:00–09:00 2.0 Спокійно 09:00–12:00 2.5–3.0 Легкі коливання 12:00–15:00 близько 3.0 Нестабільно 15:00–18:00 3.3 Помірна активність 18:00–21:00 3.5–3.7 Підвищена нестабільність 21:00–24:00 3.0–3.5 Коливання без бурі

Таким чином, 9 лютого геомагнітна ситуація буде значно м’якшою порівняно з попереднім днем.

Як магнітні бурі можуть впливати на організм

Під час періодів нестабільного магнітного поля деякі люди можуть відчувати дискомфорт. Лікарі та науковці наголошують, що реакція організму індивідуальна, однак найчастіше згадуються такі прояви:

головний біль і відчуття тиску;

швидка втомлюваність та сонливість;

порушення сну;

коливання артеріального тиску;

зниження концентрації уваги.

Перед такими днями фахівці радять дотримуватися режиму сну, пити достатньо води та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Чому прогнози магнітних бур можуть змінюватися

Прогноз геомагнітної активності завжди має імовірнісний характер. Швидкість і щільність сонячного вітру, а також напрямок міжпланетного магнітного поля можуть змінюватися буквально за кілька годин. Саме тому оперативні оновлення від служб космічної погоди є ключовими для точного розуміння ситуації в конкретний момент.

Коли варто особливо стежити за геомагнітною обстановкою

Періоди, подібні до 8–9 лютого, мають значення не лише для метеочутливих людей. Геомагнітні коливання враховують у сфері авіації, супутникового зв’язку, навігаційних систем і енергетики. Навіть помірна нестабільність може впливати на точність GPS-сигналів і радіозв’язку, тому регулярний моніторинг космічної погоди залишається важливим для багатьох галузей.

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності організм може реагувати по-різному, особливо у людей із хронічними захворюваннями або підвищеною метеочутливістю. Повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, однак дотримання простих рекомендацій допоможе знизити навантаження на нервову та серцево-судинну системи. Фахівці зазначають, що ключову роль відіграє режим дня, рівень стресу та загальний стан організму.

Дотримуватися стабільного режиму сну, лягати й прокидатися в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин, оскільки нестача відпочинку підсилює реакцію організму на магнітні коливання.

Зменшити фізичні навантаження у дні підвищеної геомагнітної активності, віддаючи перевагу спокійним прогулянкам, легкій зарядці або розтяжці без різких рухів.

Уникати емоційного перенапруження, конфліктів та інформаційного перевантаження, особливо перегляду новин і соціальних мереж перед сном.

Пити достатню кількість чистої води протягом дня, адже зневоднення може посилювати головний біль, слабкість і відчуття втоми.

Скоригувати харчування, зменшивши споживання жирної, важкої та солоної їжі, а також додати продукти, багаті на магній і калій, для підтримки нервової та серцево-судинної системи.

Обмежити вживання кави, енергетичних напоїв та алкоголю, які можуть провокувати стрибки тиску, серцебиття та проблеми зі сном.

Частіше бувати на свіжому повітрі, навіть якщо це короткі прогулянки, оскільки кисень покращує кровообіг і загальне самопочуття.

Регулярно контролювати артеріальний тиск, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями, та вчасно приймати призначені лікарем препарати.

Намагатися зберігати спокій і не концентруватися на негативних очікуваннях, оскільки тривожність може посилювати фізичні симптоми під час магнітних бур.

