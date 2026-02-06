У п’ятницю, 6 лютого, в італійських Мілані та Кортіні-д’Ампеццо офіційно стартує головна спортивна подія чотириріччя — зимові Олімпійські ігри 2026 року. Цього дня на аренах заплановані перші кваліфікаційні старти в низці дисциплін, а завершиться програма масштабною церемонією відкриття. Глядачів очікує насичений розклад із ранкових тренувань, командних змагань і вечірнього шоу. Детальну програму стартів на 6 лютого публікує Преса України.

Повна програма змагань дня

Фігурне катання та керлінг

10:00 – Стрибки з трампліна (жінки, нормальний трамплін): третя серія офіційних тренувань.

10:55 – Фігурне катання: ритм-танець у межах командної першості.

11:00 – Санний спорт: тренувальні заїзди чоловіків на одномісних санях.

11:05 – Керлінг (мікст, 5-та сесія): матчі Швеція – Велика Британія, Італія – Швейцарія та США – Канада.

12:35 – Фігурне катання: коротка програма спортивних пар (командний залік).

14:35 – Фігурне катання: жіноче одиночне катання, коротка програма.

Гірськолижний спорт та хокейний турнір

12:30 – Гірськолижний спорт: офіційні тренування зі швидкісного спуску (жінки та чоловіки).

13:10 – Хокей (жінки, група B): зустріч Франції та Японії.

15:35 – Керлінг (мікст, 6-та сесія): поєдинки Чехія – США, Італія – Естонія, Південна Корея – Велика Британія та Швеція – Норвегія.

15:40 – Хокей (жінки, група A): протистояння Чехії та Швейцарії.

Офіційне відкриття Ігор

Кульмінацією дня стане офіційний старт зимових Олімпійських ігор 2026 року. Увечері глядачів очікує грандіозне шоу, яке символічно відкриє Ігри та представить країни-учасниці. Урочиста церемонія відкриття розпочнеться о 21:00 та пройде за участю спортсменів, організаторів і почесних гостей.

Де дивитися онлайн трансляцію

В Україні стежити за перебігом зимової Олімпіади-2026 можна в прямому ефірі. Офіційним транслятором змагань є платформа «Суспільне». Також прямі трансляції доступні на каналах мережі Eurosport.

Варто зазначити, що відповідно до програми на 6 лютого виступи українських спортсменів цього дня не заплановані.

Раніше ми вже детально розповідали, де дивитися трансляції в Україні та які канали покажуть Ігри.