З 6 до 22 лютого в Італії пройдуть XXV зимові Олімпійські ігри, які цього разу прийматимуть одразу два міста — Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Упродовж більш ніж двох тижнів понад три тисячі спортсменів із різних країн світу боротимуться за 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

Зимова Олімпіада-2026 стане однією з наймасштабніших за кількістю дисциплін і тривалістю ефірів для глядачів. Українські вболівальники матимуть можливість стежити за ключовими подіями турніру як на телебаченні, так і в цифрових форматах. Де саме дивитися змагання та які трансляції будуть у відкритому доступі — розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 року в Україні визначено Суспільне мовлення. Саме ця медіагрупа забезпечить повноцінне висвітлення змагань на своїх платформах. Усі охочі зможуть безкоштовно переглядати прямі ефіри на телеканалі «Суспільне Спорт», а також на регіональних каналах «Суспільного», зокрема в Києві, Львові, Харкові та інших містах.

Онлайн-трансляції будуть доступні на офіційному сайті «Суспільне Спорт», а окремі події — на YouTube-каналі мовника. Церемонії відкриття та закриття Ігор, а також вечірні підсумкові студії транслюватимуться на телеканалі «Перший».

Загальний обсяг олімпійського мовлення сягне щонайменше 125 годин ефірного часу. Щодня в сітці мовлення заплановані аналітичні студії, огляди змагань і спеціальні тематичні проєкти, присвячені ключовим подіям Ігор.

Над висвітленням Олімпіади працюватиме команда з п’яти кореспондентів, 12 коментаторів та запрошених експертів, серед яких — чинні й колишні професійні спортсмени. Окрему увагу приділять цифровому контенту: на YouTube щоденно виходитиме короткий відеодайджест «Олімпіада за 500 секунд». Крім того, перебіг Ігор регулярно висвітлюватиме «Радіо Промінь», де готують подкасти та спеціальні програми.

Офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор заплановане на 6 лютого, хоча перші кваліфікаційні та попередні старти розпочнуться ще 4 лютого. Церемонія відкриття відбудеться о 20:40 за київським часом і стане однією з головних телевізійних подій зими.

Коментуватимуть церемонію спортивний журналіст Віталій Волочай та шеф-редакторка «Суспільне Культура» Катерина Яковленко. Очікується масштабне шоу з використанням сучасних технологій та яскравою культурною програмою.

Україну на зимовій Олімпіаді-2026 представлятимуть 46 спортсменів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту. Найчисельніше представництво команда матиме в біатлоні та санному спорті — по 10 атлетів у кожній дисципліні, а також у фристайлі, де заявлено дев’ять спортсменів. Саме фристайл залишався медальним видом для України на двох попередніх зимових Іграх. Олександр Абраменко здобув золоту нагороду у 2018 році та срібну — у 2022-му, однак після цього завершив спортивну кар’єру.

У 2026 році основні надії українських уболівальників пов’язані з виступами у лижній акробатиці та біатлоні. Саме ці дисципліни вважаються найбільш перспективними з погляду боротьби за нагороди. Очікується, що збірна України зможе нав’язати конкуренцію фаворитам та знову заявити про себе на олімпійському рівні, а вітчизняні трансляції дадуть змогу стежити за кожним важливим стартом у режимі реального часу.

Раніше ми розповідали, що Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка.