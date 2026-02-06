Протягом доби 6 лютого на території Черкаської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуються відповідно до затверджених черг і можуть тривати в різні години протягом дня та ночі.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт Черкасиобленерго. В компанії пояснили, що запровадження графіків пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України. Причиною є наслідки обстрілів російськими військами об’єктів критичної інфраструктури, що вплинуло на стабільність електропостачання в регіонах. Через це енергетики змушені застосовувати погодинні відключення для зменшення навантаження на мережі.

Відповідно до оновлених графіків, години відсутності електроенергії для різних підчерг виглядають так:

1.1: 00:00–04:30, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:30

1.2: 01:00–05:30, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:30

2.1: 00:00–00:30, 02:30–07:00, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00

2.2: 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00

3.1: 00:00–03:00, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 23:30–00:00

3.2: 00:00–01:30, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00

4.1: 02:00–06:30, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–00:00

4.2: 00:00–03:30, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00

5.1: 00:00–02:30, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00

5.2: 01:30–06:00, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–24:00

6.1: 00:30–05:00, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–23:00

6.2: 00:00–04:00, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00

Графіки погодинних відключень сформовані для шести основних черг. Ознайомившись із переліком, споживачі можуть визначити, до якої черги належить їхня адреса та в які години можливі відключення світла. Актуальні графіки опубліковані на офіційному сайті обленерго в розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» і можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

