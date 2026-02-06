В Україні готують оновлення правил повернення залізничних квитків, які можуть суттєво вплинути на плани пасажирів. Укрзалізниця разом із профільним міністерством пропонують запровадити принцип: що раніше пасажир здає квиток, то більшу частину його вартості він зможе повернути. Ініціатива стосуватиметься всіх типів вагонів без винятку. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Як зазначити у відомстві, відповідний проєкт змін до правил і тарифів пасажирських перевезень уже винесено на громадське обговорення. Воно проходитиме в онлайн-форматі та триватиме 30 днів, протягом яких усі охочі зможуть висловити свої зауваження або пропозиції. За словами посадовців, мета змін — збалансувати інтереси пасажирів і перевізника та зменшити кількість невикористаних місць у поїздах.

Чому хочуть змінити правила повернення квитків

Необхідність перегляду чинних правил у компанії пояснюють статистикою. Наразі майже 70% квитків повертають менш ніж за чотири дні до відправлення поїзда, через що значна частина місць просто не встигає знову з’явитися у продажу. У результаті виникає ситуація, коли квитки на популярні напрямки швидко розкуповують, але самі поїзди часто вирушають у рейс напівпорожніми.

Окремо в Укрзалізниця зазначають, що близько 13% квитків пасажири здають уже в день відправлення, що фактично унеможливлює їх повторний продаж.

Запропонована модель передбачає прогресивну шкалу повернення коштів, яка прямо залежатиме від часу відмови від поїздки. Чим раніше пасажир прийме рішення здати квиток, тим менших фінансових втрат він зазнає. Орієнтовна схема виглядає так:

за 15–20 діб до відправлення — повернення повної вартості квитка;

за 10–14 діб — близько 90% суми;

за 5–9 діб — приблизно 75%;

за 1–4 доби — до 50%;

менш ніж за 24 години — у середньому близько 30%.

Важливо, що ці умови планують застосовувати до всіх категорій вагонів, а не лише до окремих класів або преміальних місць.

Водночас у міністерстві наголошують: система передбачатиме винятки. Зокрема, нові правила можуть не поширюватися на військовослужбовців, осіб з інвалідністю, а також на поїзди, що курсують у прифронтові регіони. Конкретний механізм реалізації таких винятків має напрацювати сама компанія-перевізник.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста підкреслив, що зміни мають зробити систему справедливішою для всіх пасажирів.

В Укрзалізниця додають, що запропонована модель відповідає європейській практиці, яка вже давно діє в Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії та низці інших країн. Очікується, що нові правила допоможуть зробити квитки доступнішими для пасажирів, які реально планують поїздки, зменшити дефіцит місць у пікові дати та скоротити фінансові втрати від невикористаних бронювань. Отримані додаткові кошти компанія планує спрямувати на оновлення рухомого складу, розвиток пасажирських сервісів і реалізацію соціальних програм.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила новий сервіс купівлі квитків.