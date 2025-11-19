Тепер українські пасажири можуть купувати квитки на приміські поїзди та City Express онлайн. «Укрзалізниця» запустила нову функцію в своєму мобільному застосунку, що значно спрощує процес придбання квитків.

Про це повідомляє Преса України із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

З новою функцією більше не потрібно стояти в чергах або шукати каси. Досить обрати потрібний напрямок у розділі “Приміські” або “City Express”, додати багаж (за потреби) і здійснити оплату поїздки онлайн.

Хто може скористатися новим сервісом

На початку новий сервіс доступний для пасажирів Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської областей, а також частково для пасажирів Херсонської та Запорізької областей.

Пільгові категорії пасажирів зможуть скористатися онлайн-купівлею квитків пізніше. Наразі сервіс доступний для покупки повних та дитячих квитків.

Особливості застосунку

У мобільному застосунку «Укрзалізниці» користувачі отримають доступ до низки зручних функцій:

збереження історії пошуку,

актуальна інформація про рейси,

швидка купівля квитків,

сучасний інтерфейс без необхідності зберігати окремий файл з квитком.

Застосунок, що був запущений у 2022 році, наразі має понад 5,5 млн користувачів. У компанії зазначають, що 90% квитків на залізничні перевезення купуються онлайн, з яких 70% оформляються саме через мобільний застосунок.

Як завантажити застосунок

Мобільний додаток доступний для завантаження на платформі iOS та Android.