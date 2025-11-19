Close Menu
Актуально
Підписатися
П’ятниця, 21 Листопада

Укрзалізниця запустила новий сервіс: купуйте квитки на електрички онлайн

Тепер українські пасажири можуть купувати квитки на приміські поїзди та City Express онлайн.
Дяченко Олена  Оновлено: Украина Коментарів немає1 хвилина читання
Як купити квитки на електрички онлайн через мобільний застосунок Укрзалізниці
Як купити квитки на електрички онлайн через мобільний застосунок Укрзалізниці

Тепер українські пасажири можуть купувати квитки на приміські поїзди та City Express онлайн. «Укрзалізниця» запустила нову функцію в своєму мобільному застосунку, що значно спрощує процес придбання квитків.

Про це повідомляє Преса України із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

З новою функцією більше не потрібно стояти в чергах або шукати каси. Досить обрати потрібний напрямок у розділі “Приміські” або “City Express”, додати багаж (за потреби) і здійснити оплату поїздки онлайн.

Хто може скористатися новим сервісом

На початку новий сервіс доступний для пасажирів Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської областей, а також частково для пасажирів Херсонської та Запорізької областей.

Пільгові категорії пасажирів зможуть скористатися онлайн-купівлею квитків пізніше. Наразі сервіс доступний для покупки повних та дитячих квитків.

Особливості застосунку

У мобільному застосунку «Укрзалізниці» користувачі отримають доступ до низки зручних функцій:

  • збереження історії пошуку,
  • актуальна інформація про рейси,
  • швидка купівля квитків,
  • сучасний інтерфейс без необхідності зберігати окремий файл з квитком.

Застосунок, що був запущений у 2022 році, наразі має понад 5,5 млн користувачів. У компанії зазначають, що 90% квитків на залізничні перевезення купуються онлайн, з яких 70% оформляються саме через мобільний застосунок.

Як завантажити застосунок

Мобільний додаток доступний для завантаження на платформі iOS та Android.

Post Views: 28
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.