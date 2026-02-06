Український телевізійний простір поповнюється значущим проєктом сезону — драмеді “Повернення”, прем’єра якого запланована 22 лютого 2026 року на телеканалі ICTV2 з 14:00. Усi 8 серій покажуть в один день поспіль, що робить подію особливою для глядачів, які хочуть одразу зануритися в історію в повному обсязі.

Серіал створений як суспільно важливий проєкт, що розповідає про реальний досвід повернення українських військових у цивільне життя після фронту, показуючи і складнощі, і маленькі перемоги, і питання внутрішнього відродження, пише Преса України.

Про що серіал «Повернення»

«Повернення» концентрується на історії 33-річного ветерана Олександра Кречета (роль виконує Євген Григор’єв), який після важкого поранення і ампутації ноги змушений адаптуватися до життя у мирному Києві. Сюжет охоплює тиждень із життя героя: минуле не відпускає його — у голові звучить голос загиблого побратима Сергія Верби (його грає Олександр Рудинський), що не дає йому просто «перемкнутися» на мирне життя.

Олександр приймає обіцянку, дану побратимові, і стає опікунцем 10-річного сина загиблого, завдяки чому долає внутрішні бар’єри, знаходить нові почуття та розуміє ціну дружби, любові та відповідальності. Водночас він змушений протистояти впливовому бізнес-ворогу, що загрожує родині Верби, що додає сюжету напруги і поворотів.

Центральною ідеєю серіалу є не лише повернення з війни фізично, а й повернення до себе самого, до довіри та сенсу життя після травм, показане з гумором і чесним відображенням внутрішніх переживань.

Акторський склад і команда

Однією з ключових особливостей проєкту є участь у ньому реальних ветеранів та військових: понад 50 % акторського складу — це люди з досвідом служби. Серед них:

Євген Григор’єв — актор і чинний військовослужбовець, головний герой Кречет;

— актор і чинний військовослужбовець, головний герой Кречет; Олександр Рудинський — актор, що грає побратима Вербу, що впливає на внутрішній світ героя;

— актор, що грає побратима Вербу, що впливає на внутрішній світ героя; Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк, Федір Гуринець — основні актори в інших значущих ролях серіалу;

Крім того, до проєкту долучалися ветерани як консультанти сценарію, що забезпечило високий рівень автентичності та щирого зображення життя після фронту.

Команда творців складається з професіоналів: режисеркою-постановницею стала Юлія Павлова, оператор — Сергій Ревуцький, художник — Олександр Батєнєв, а сценарій написали Слава Бабенков, Юрій Русін і Дмитро Хрипун.

Чому серіал важливий сьогодні

У сучасному контексті України питання адаптації ветеранів до мирного життя є не лише особистим випробуванням окремих осіб, а й соціально значущою темою для всієї країни. Серіал «Повернення» подає цю проблему через призму людяності, гумору, братерства і відповідальності.

Цей формат драмеді дозволяє говорити про складні речі чесно й водночас не втрачати здатності сміятися, що є важливим для психологічної підтримки глядачів та ветеранів. Такий підхід сприяє нормалізації діалогу про переживання після війни та підтримці тих, хто повертається додому.

Де і як дивитися онлайн

Прем’єра відбудеться на телеканалі ICTV2 22 лютого 2026 року о 14:00, де всі 8 серій серіалу покажуть підряд протягом вечора.

Після ефірного показу серіал, ймовірно, стане доступним онлайн на офіційних платформах ICTV та на сайті серіалу, де можна переглянути всі серії в режимі онлайн-трансляції або за запитом. Офіційні ресурси телеканалу вже містять сторінку з трейлером і анонсами майбутніх епізодів.

Цей серіал може стати культурним маркером часу, що розкриває суспільно важливу тему повернення до життя після війни, і приверне увагу широкої аудиторії як в Україні, так і за її межами.

