«Повернення» — новий український серіал про війну та повернення до життя: коли і де дивитися онлайн

22 лютого на ICTV2 відбудеться прем’єра українського серіалу «Повернення». Розповідаємо про що сюжет, хто зіграв головні ролі, чому цей проєкт важливий сьогодні та де його дивитися онлайн.
Український телевізійний простір поповнюється значущим проєктом сезону — драмеді “Повернення”, прем’єра якого запланована 22 лютого 2026 року на телеканалі ICTV2 з 14:00. Усi 8 серій покажуть в один день поспіль, що робить подію особливою для глядачів, які хочуть одразу зануритися в історію в повному обсязі. 

Серіал створений як суспільно важливий проєкт, що розповідає про реальний досвід повернення українських військових у цивільне життя після фронту, показуючи і складнощі, і маленькі перемоги, і питання внутрішнього відродження, пише Преса України.

Про що серіал «Повернення»

«Повернення» концентрується на історії 33-річного ветерана Олександра Кречета (роль виконує Євген Григор’єв), який після важкого поранення і ампутації ноги змушений адаптуватися до життя у мирному Києві. Сюжет охоплює тиждень із життя героя: минуле не відпускає його — у голові звучить голос загиблого побратима Сергія Верби (його грає Олександр Рудинський), що не дає йому просто «перемкнутися» на мирне життя. 

Олександр приймає обіцянку, дану побратимові, і стає опікунцем 10-річного сина загиблого, завдяки чому долає внутрішні бар’єри, знаходить нові почуття та розуміє ціну дружби, любові та відповідальності. Водночас він змушений протистояти впливовому бізнес-ворогу, що загрожує родині Верби, що додає сюжету напруги і поворотів. 

Центральною ідеєю серіалу є не лише повернення з війни фізично, а й повернення до себе самого, до довіри та сенсу життя після травм, показане з гумором і чесним відображенням внутрішніх переживань. 

Акторський склад і команда

Однією з ключових особливостей проєкту є участь у ньому реальних ветеранів та військових: понад 50 % акторського складу — це люди з досвідом служби. Серед них:

  • Євген Григор’єв — актор і чинний військовослужбовець, головний герой Кречет; 
  • Олександр Рудинський — актор, що грає побратима Вербу, що впливає на внутрішній світ героя; 
  • Анастасія ПустовітТарас ЦимбалюкФедір Гуринець — основні актори в інших значущих ролях серіалу; 

Крім того, до проєкту долучалися ветерани як консультанти сценарію, що забезпечило високий рівень автентичності та щирого зображення життя після фронту. 

Команда творців складається з професіоналів: режисеркою-постановницею стала Юлія Павлова, оператор — Сергій Ревуцький, художник — Олександр Батєнєв, а сценарій написали Слава Бабенков, Юрій Русін і Дмитро Хрипун. 

Чому серіал важливий сьогодні

У сучасному контексті України питання адаптації ветеранів до мирного життя є не лише особистим випробуванням окремих осіб, а й соціально значущою темою для всієї країни. Серіал «Повернення» подає цю проблему через призму людяності, гумору, братерства і відповідальності. 

Цей формат драмеді дозволяє говорити про складні речі чесно й водночас не втрачати здатності сміятися, що є важливим для психологічної підтримки глядачів та ветеранів. Такий підхід сприяє нормалізації діалогу про переживання після війни та підтримці тих, хто повертається додому. 

Де і як дивитися онлайн

Прем’єра відбудеться на телеканалі ICTV2 22 лютого 2026 року о 14:00, де всі 8 серій серіалу покажуть підряд протягом вечора. 

Після ефірного показу серіал, ймовірно, стане доступним онлайн на офіційних платформах ICTV та на сайті серіалу, де можна переглянути всі серії в режимі онлайн-трансляції або за запитом. Офіційні ресурси телеканалу вже містять сторінку з трейлером і анонсами майбутніх епізодів. 

Цей серіал може стати культурним маркером часу, що розкриває суспільно важливу тему повернення до життя після війни, і приверне увагу широкої аудиторії як в Україні, так і за її межами.

