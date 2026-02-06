Close Menu
Погодинні відключення світла на Хмельниччині 6 лютого: графіки на день

6 лютого на Хмельниччині діятимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження споживання для п’яти черг промислових споживачів. Розповідаємо, де перевірити підчергу та час відновлення світла.
Регионы
6 лютого на території Хмельницької області застосовуватимуться погодинні відключення електроенергії, а також діятимуть обмеження на споживання електричної потужності. Зазначені заходи стосуватимуться п’яти черг і передусім торкнуться промислових споживачів, відповідно до чинних розпоряджень енергетиків.

Про запровадження таких обмежень поінформували в АТ Хмельницькобленерго, повідомляє Преса України. Там наголосили, що заплановані графіки вводяться з метою стабілізації роботи енергосистеми та рівномірного розподілу навантаження впродовж доби. Водночас мешканців і підприємства просять уважно стежити за офіційними повідомленнями, оскільки режими можуть коригуватися.

Графіки відключень світла на Хмельниччині на 6 лютого

У компанії окремо звернули увагу на те, що не кожне знеструмлення пов’язане саме з графіками погодинних відключень.

«Причинами відсутності електроенергії можуть бути планові роботи на електромережах або аварійні пошкодження», — зазначили в повідомленні енергетиків.

Дізнатися, до якої підчерги належить конкретна адреса, можна в розділі «Погодинні відключення». Також користувачам доступна інформація про причини знеструмлення та орієнтовний час відновлення електропостачання через чат-боти у Viber і Telegram, а також сервіси «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення», які регулярно оновлюються.

