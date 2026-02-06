Два варианта для звука: Sony WH-1000XM6 и Galaxy Buds 4. Что лучше: полный отрыв от мира или свобода без проводов?

Остается только чистый звук. Вот, что дают Sony WH-1000XM6. Эти наушники делают любую песню или звонок чем-то особенным, почти волшебным. Они не просто приглушают шум, а создают крутую атмосферу, в которую хочется возвращаться.

Тишина или свобода: Sony WH-1000XM6 против Galaxy Buds 4

Если важен объемный, чистый звук и удобство, то надо решить, что важнее: полное погружение в музыку или удобство в движении. Sony WH-1000XM6 — это большие наушники с супер шумоподавлением. А Galaxy Buds 4 — маленькие беспроводные вкладыши, идеальные для города и спорта.

В чем разница? Вот их основные особенности:

Форм-фактор: WH-1000XM6 от Sony — полноразмерные, с мягкими амбушюрами для длительного ношения. Galaxy Buds 4 (https://y.ua/naushniki-i-garnitury/samsung-galaxy-buds4/c10033-f=1:349_84:112185/?q=galaxy+buds) — компактные внутриушные, легкие и практически незаметные.

Шумоподавление: WH-1000XM6 — активное, на уровне профессиональных студийных устройств. Buds 4 — активное, но менее мощное из-за компактного формата.

Батарея: Sony работает до 30 часов с шумодавом, автономность длительная. У Galaxy всего 8 часов, зато есть чехол-зарядка.

Фишки и удобство: наушники Sony WH-1000XM6 с множеством умных штук, они сами подстраиваются под шум вокруг. Buds 4 — быстрый доступ к смартфону, управление жестами, компактность для активного использования.

Звук: У WH-1000XM6 — высокие и четкие басы, средние частоты. У Buds 4 звук яркий и чистый, отлично подходит для всего подряд.

Итог простой: Sony WH-1000XM6 — выбор для полного погружения в музыку и комфорта дома или в путешествиях, а Samsung Galaxy Buds 4 — идеальный спутник для мобильной жизни, когда важна легкость, компактность и свобода движений.

Интеллект в наушниках

Наушники Sony WH‑1000XM6 и Buds 4 прям зашли многим, потому что в них очень много прикольных фишек. Слушать любимые композиции, подкасты и разговаривать по телефону — одно удовольствие.

Что в них такого особенного и полезного:

Соединение на уровне: Bluetooth не отваливается, все четко, подключение к Андроиду и iOS цепляется мигом.

Управление — проще некуда благодаря сенсору: коснулся пальцем — и готово, музыку переключил, на звонок ответил, ассистента вызвал, телефон из кармана доставать не надо.

Жесты: пара касаний — трек сменил, подержал палец — шумодав настроил. Все быстро и понятно.

Звук под себя: в приложении можно поковыряться в настройках и настроить эквалайзер — басы добавить, верхи прибрать или выбрать готовый вариант под свой любимый жанр.

В общем, блютуз наушники Sony WH-1000XM6 и Galaxy Buds 4 любят за то, что у них звук классный, пользоваться удобно и напичканы они всякими современными штуками.

Музыка всегда с вами: звук такой, как хочешь и где хочешь

Sony WH‑1000XM6 и наушники Galaxy Buds 4 — это не просто уши, а целый мир комфорта. Звук чистый, шум давят отлично, управлять удобно, и ничто не сковывает движения. В поездке, на работе, дома — всегда под рукой. Купить их в Украине вообще не проблема — заходите на официальный сайт y.ua, там и гарантия, и доставка по всей стране. В Киеве можно самому забрать, во Львов, Запорожье, Днепр, Одессу, Винницу — привезут. Если любите хороший звук и удобство — берите, не пожалеете.