На Рівненщині 5 лютого запроваджують графіки погодинних знеструмлень для побутових споживачів. Тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з наслідками ударів армії РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури України. В енергокомпанії зазначають, що заходи спрямовані на стабілізацію роботи об’єднаної енергосистеми.

Про застосування погодинних відключень повідомили на офіційній сторінці «Рівнеобленерго» у Facebook, пише Преса України. Енергетики уточнили, що графіки сформовані з урахуванням наявних потужностей та загального балансу в системі. Обмеження стосуються окремих підчерг і діятимуть у визначені часові проміжки протягом доби.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 5 лютого графіки погодинних відключень для побутових споживачів на Рівненщині виглядатимуть так:

підчерга 1.1 — без знеструмлень

— без знеструмлень підчерга 1.2 — без знеструмлень

— без знеструмлень підчерга 2.1 — без знеструмлень

— без знеструмлень підчерга 2.2 — без знеструмлень

— без знеструмлень підчерга 3.1 — з 21:00 до 00:00

— з 21:00 до 00:00 підчерга 3.2 — з 18:00 до 21:00

— з 18:00 до 21:00 підчерга 4.1 — з 15:00 до 18:00

— з 15:00 до 18:00 підчерга 4.2 — з 12:00 до 15:00

— з 12:00 до 15:00 підчерга 5.1 — з 09:00 до 12:00

— з 09:00 до 12:00 підчерга 5.2 — з 06:00 до 09:00

— з 06:00 до 09:00 підчерга 6.1 — з 03:00 до 06:00

— з 03:00 до 06:00 підчерга 6.2 — з 00:00 до 03:00

Жителі Рівного та області можуть перевірити свою чергу відключення за конкретною адресою через офіційні сервіси обленерго. Окремі інструменти передбачені для мешканців обласного центру та для населених пунктів Рівненської області.

В «Рівнеобленерго» також застерігають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Протягом доби графіки погодинних відключень можуть змінюватися або коригуватися за розпорядженням Укренерго, залежно від рівня навантаження та стану енергомереж.

Раніше ми розповідали, коли не буде світла на Івано-Франківщині 5 лютого.