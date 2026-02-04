Отримати компенсацію за автоцивільну відповідальність (КАСКО) через додаток «Дія» для учасників бойових дій стало однією з актуальних тем у 2026 році. Після початку повномасштабної війни зміни у законодавстві і держпослугах значно спростили доступ до страхових виплат для захисників України. У цій статті Преса України ділиться детальною, перевіреною покроковою інструкцією, як оформити компенсацію за автоцивілку через «Дію», які документи потрібні, строки розгляду й можливі труднощі під час подання заявки.

Хто має право на компенсацію

Право на компенсацію страхового відшкодування за автоцивілкою мають певні категорії громадян, зокрема учасники бойових дій, члени сімей загиблих, ветерани війни та ті, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій.

Важливо: компенсація надається саме за страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), якщо поліс був чинним на момент пошкодження або знищення транспортного засобу. Інші види страхування, як-от КАСКО чи добровільні договори без обов’язкового покриття, не підпадають під нові програми виплат.

Стандартні вимоги:

наявність чинного полісу ОСЦПВ на дату пошкодження;

документальне підтвердження статусу учасника бойових дій;

заява подана через «Дію» або Центр надання адміністративних послуг.

Підготовка документів

Перед тим як почати оформлення компенсації в «Дії», підготуйте всі необхідні документи. Це значно прискорить процес розгляду та зменшить ризик відмови.

Список необхідних документів:

посвідчення учасника бойових дій або відповідний статус в «Дії»;

поліс ОСЦПВ (скан або фото);

документи, що підтверджують пошкодження або знищення авто (фото, акти, висновки експертів);

заява на компенсацію;

ІПН та паспорт (для підтвердження особи).

Правильно оформлені документи — ключове правило для позитивного рішення страхової компанії.

Покрокова інструкція оформлення через «Дію»

Увійдіть у додаток «Дія» — використайте ваші BankID чи електронний підпис. Перевірте статус учасника бойових дій — у розділі «Послуги» має бути відповідна позначка. Якщо статус відсутній, зверніться до військкомату або ЦНАП. Перейдіть до розділу страхових послуг — знайдіть опцію «Компенсація страхового відшкодування». Заповніть заяву — вкажіть дані авто, страхової компанії та обставини пошкодження. Завантажте документи — фото полісу, фото пошкоджень, підтвердження статусу. Подайте заявку — натисніть «Відправити» та чекайте на електронне підтвердження отримання.

Після подачі заявки мобільний додаток автоматично перенаправляє звернення до відповідної страхової компанії для розгляду.

Строки та порядок розгляду

Розгляд заяви на компенсацію триває від 5 до 30 робочих днів, залежно від повноти документів і складності випадку. У більшості випадків страховики розглядають документи в межах 10–14 днів. За законодавством, якщо страхова компанія не надала відповідь у встановлені строки, заяву вважають прийнятою, і виплату обов’язково призначають.

Етап розгляду Орієнтовний строк Первинна перевірка документів 3–5 днів Оцінка пошкоджень авто 7–10 днів Остаточне рішення страховика до 30 днів Виконання виплати 1–3 робочі дні після рішення

Своєчасність подання всіх документів суттєво впливає на загальний термін.

Поширені помилки під час подачі

Часті причини відмов або затримок:

неправильно заповнена заява;

невірні дані полісу;

відсутність фото пошкоджень;

незавантажені документи про статус учасника бойових дій.

Щоб уникнути цих помилок, перед подачею перегляньте усі поля та файли. Добре підготовлений пакет документів значно прискорює розгляд справи.

Допомога та підтримка

Якщо ви маєте складнощі з оформленням через «Дію», звертайтеся до служби підтримки додатку або до ЦНАП у вашому місті. Вони можуть допомогти з перевіркою документів або подачею заявки особисто. Крім того, страхові компанії також надають консультації щодо умов компенсації та вимог до документів.

Раніше ми розповідали, як відновити посвідчення УБД у разі втрати або викрадення.