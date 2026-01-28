Посвідчення учасника бойових дій є важливим офіційним документом, який підтверджує статус особи та надає право на державні пільги. У разі його втрати, викрадення або фізичного пошкодження необхідно якомога швидше подбати про отримання нового документа.

Процедура відновлення посвідчення УБД в Україні чітко врегульована законодавством і не передбачає повторного проходження всієї процедури надання статусу. Правильна послідовність дій дозволяє уникнути затримок і зайвих відмов. Преса України пояснює, куди звертатися, які документи готувати та на що звернути особливу увагу.

Коли потрібно відновлювати посвідчення УБД

Відновлення посвідчення необхідне у кількох типових ситуаціях, з якими стикаються ветерани. Найпоширенішим випадком є втрата документа, коли посвідчення неможливо знайти й відсутня можливість його повернення. Інша ситуація — викрадення, яке зазвичай супроводжується зверненням до поліції та отриманням відповідної довідки.

Також посвідчення підлягає заміні у разі пошкодження, якщо воно стало непридатним для використання або ідентифікації особи. У всіх цих випадках статус УБД не втрачається, змінюється лише сам документ. Держава визнає право на відновлення без додаткових перевірок бойового шляху.

Відновлення посвідчення УБД

Якщо посвідчення було втрачено або знищено під час бойових дій

У ситуації, коли посвідчення учасника бойових дій було пошкоджене або повністю знищене безпосередньо під час виконання бойових чи службових обов’язків, процедура його відновлення має окремий порядок. Підставою для видачі нового документа є результати службової перевірки, яка підтверджує обставини втрати. Військовослужбовець у такому разі подає письмову заяву встановленої форми, а також надає дві фотокартки для оформлення нового посвідчення. Саме ці документи є базовими для початку процедури заміни. Додаткове підтвердження статусу УБД не вимагається.

Для військових, які повернулися з полону, передбачено спрощений механізм відновлення документа. Їм не потрібно долучати матеріали службового розслідування, навіть якщо посвідчення було втрачено або знищено. За відсутності документа нове посвідчення оформлюється виключно на підставі особистої заяви. Такий підхід дозволяє прискорити процес і зменшити бюрократичне навантаження для осіб, які вже перебували у складних умовах.

Куди звертатися для отримання нового посвідчення

Подання документів для відновлення посвідчення УБД здійснюється до органу, який видавав первинний документ. Зазвичай це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або військова частина, через яку оформлювався статус. У деяких регіонах прийом документів також здійснюють центри надання адміністративних послуг.

Важливо звертатися за місцем реєстрації або фактичного проживання, якщо це передбачено місцевими правилами. Працівники органу зобов’язані прийняти заяву та надати консультацію щодо строків. Особиста присутність заявника у більшості випадків є обов’язковою.

Які документи необхідно підготувати

Перед поданням заяви варто заздалегідь зібрати повний пакет документів, щоб уникнути повторних візитів. Перелік документів може незначно відрізнятися залежно від обставин, але загальні вимоги є стандартними. Зазвичай заявника просять надати копії та оригінали для звірки. Документи подаються разом із письмовою заявою встановленого зразка. Чим точніше оформлений пакет, тим швидше буде ухвалене рішення.

Основний перелік документів зазвичай включає:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

заяву про видачу нового посвідчення УБД;

фотокартки встановленого формату;

довідку з поліції у разі викрадення посвідчення.

Строки розгляду заяви та отримання посвідчення

Після подання повного пакета документів уповноважений орган розпочинає процедуру виготовлення нового посвідчення. Законодавство передбачає чіткі строки розгляду, які зазвичай не перевищують одного місяця.

На практиці у багатьох регіонах посвідчення виготовляють швидше, якщо немає додаткових уточнень. Заявника інформують про готовність документа телефоном або під час повторного візиту. Отримання посвідчення відбувається особисто під підпис. Тимчасового посвідчення УБД на період виготовлення нового документа не передбачено.

Відмінності процедур залежно від причини заміни

Причина звернення впливає на обсяг додаткових документів, але не на саму суть процедури. Для наочності ці відмінності зручно подати у вигляді таблиці, що допомагає швидко зорієнтуватися. Усі випадки розглядаються в межах однієї адміністративної процедури.

Повторного рішення про надання статусу не ухвалюється. Головна мета — підтвердити особу та факт раніше виданого посвідчення.

Причина заміни Додаткові документи Особливості Втрата Пояснення у заяві Стандартний строк розгляду Викрадення Довідка з поліції Може знадобитися витяг з ЄРДР Пошкодження Зіпсоване посвідчення Старий документ здається

На що звернути увагу під час подання заяви

Під час оформлення заяви важливо уважно перевіряти правильність персональних даних. Будь-яка помилка у прізвищі чи даті народження може призвести до затримки або необхідності повторного виготовлення документа. Також варто зберігати копію поданої заяви з відміткою про прийняття. Якщо виникають спірні ситуації, заявник має право отримати письмове роз’яснення. Уважність на початковому етапі значно спрощує весь процес відновлення.

У Міністерстві оборони України звертають увагу, що посвідчення УБД відіграє важливу роль у реалізації соціальних прав військовослужбовців. Саме цей документ підтверджує право на пільги, виплати та інші державні гарантії. Тому військовим радять не відкладати процедуру відновлення навіть у разі втрати посвідчення під час бойових дій. Своєчасне звернення дозволяє уникнути проблем із отриманням передбаченої законом підтримки.

