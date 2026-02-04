У Черкаській області упродовж доби 4 лютого діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Актуальну інформацію оновили станом на 08:15, тож жителів регіону закликають орієнтуватися саме на ці дані під час планування дня.

Тимчасові обмеження електропостачання запроваджують через складну ситуацію в енергетичній системі країни. Вона виникла внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури під час російських обстрілів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Черкасиобленерго».

У компанії зазначають, що застосування погодинних графіків є вимушеним кроком для стабілізації роботи енергосистеми. Відключення відбуватимуться по чергах відповідно до визначених груп споживачів. Інформація регулярно коригується залежно від загального навантаження та технічного стану мереж. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до можливих змін.

Години відсутності електропостачання для споживачів Черкащини:

1.1: 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00 1.2: 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:30

07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:30 2.1: 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00

08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–00:00 2.2: 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00

09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–00:00 3.1: 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00

04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–00:00 3.2: 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00

09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–00:00 4.1: 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–23:30

08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–23:30 4.2: 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00

05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–00:00 5.1: 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00

10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–00:00 5.2: 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:00

07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:00 6.1: 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:00

06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:00 6.2: 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–00:00

Також енергетики пояснюють, що в окремих випадках можливі аварійні відключення. Час їх застосування зазвичай не перевищує 15 хвилин, однак вони можуть торкатися як побутових споживачів, так і підприємств.

Окремих графіків для таких відключень не існує, адже спрогнозувати момент виникнення аварійної ситуації технічно неможливо. Саме тому мешканців області просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та економно використовувати електроенергію.

