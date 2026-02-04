5–6 лютого очікуються коливання геомагнітного поля, які можуть вплинути як на роботу техніки, так і на самопочуття метеозалежних людей. Такі явища не завжди є небезпечними, однак потребують уважного ставлення до свого здоров’я та планування навантажень. Саме тому важливо знати актуальний прогноз по годинах, розуміти природу магнітних бур і заздалегідь підготуватися до можливих змін. Детальніше про очікувану ситуацію та рекомендації на ці дні — розповідає Преса України.

Що таке магнітні бурі і як вони утворюються

Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків заряджених частинок із Сонця з магнітосферою Землі. Сонячні спалахи та корональні викиди мас (CME) викидають величезні обсяги плазми, які, потрапляючи до магнітного поля нашої планети, викликають його коливання. Чим потужніший CME і чим ефективніше він взаємодіє з магнітосферою, тим вищим може бути геомагнітне збурення.

Геомагнітна активність безпосередньо не впливає на повсякденне життя більшості людей, але може спричиняти проблеми для техніки, зокрема супутникових систем, навігації та короткохвильового радіозвʼязку. В умовах підвищеної активності також росте ймовірність видимих полярних сяйв на високих широтах у нічний час.

Прогноз магнітної активності по годинах

Дата 00:00–06:00 06:00–12:00 12:00–18:00 18:00–24:00 5 лютого Kp 3 (незначно активно) Kp 4 (підвищена активність) Kp 4 Kp 3 6 лютого Kp 3 (нестабільно) Kp 2 (спокійно) Kp 3 Kp 3

Варто зазначити, що цей прогноз побудований на даних служб космічної погоди і поточних оцінках сонячної активності станом на початок лютого 2026 року. Оновлення прогнозів за годинам варто перевіряти безпосередньо в джерелах NOAA Space Weather Prediction Center та інших спеціалізованих сервісах.

Чим магнітні бурі можуть бути небезпечні

Основні потенційні наслідки магнітних бур:

Коливання атмосферного тиску і магнітного поля , що можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

, що можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. Порушення роботи супутників і навігаційних систем , особливо GPS і GNSS.

, особливо GPS і GNSS. Деградація радіозвʼязку , що важливо для авіації та морського стільництва на великих широтах.

, що важливо для авіації та морського стільництва на великих широтах. Підвищена іоносферна турбулентність, що може впливати на роботу деяких електронних систем.

Ці ефекти не завжди суттєві для середньостатистичного користувача, але можуть бути критичними для технічних систем, що працюють у космосі чи залежних від радіосигналів.

Симптоми для метеозалежних людей

Певна частина населення може відчувати вплив магнітних бур на фізичний стан, особливо за чутливих нервово-судинних реакцій. Найчастіші симптоми, які можуть зʼявлятися під час підвищеної геомагнітної активності:

головний біль, запаморочення;

коливання артеріального тиску;

порушення сну;

підвищена стомлюваність;

загальне роздратування.

Такі симптоми варіюють залежно від індивідуальних особливостей організму та стану здоровʼя. Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями чи підвищеною чутливістю частіше фіксують такі зміни.

Практичні рекомендації під час магнітної активності

Щоб мінімізувати можливі неприємні відчуття під час підвищеної геомагнітної активності, експерти радять:

Зменшити фізичні навантаження , особливо інтенсивні тренування.

, особливо інтенсивні тренування. Регулярно відстежувати самопочуття , контролювати артеріальний тиск і при необхідності звернутися до лікаря.

, контролювати артеріальний тиск і при необхідності звернутися до лікаря. Забезпечити якісний сон , уникати стресових ситуацій ввечері.

, уникати стресових ситуацій ввечері. Пити достатню кількість води , дотримуватися звичного режиму харчування.

, дотримуватися звичного режиму харчування. Приймати рекомендовані медикаменти при наявних хронічних захворюваннях лише за порадою лікаря.

Регулярне спостереження за самопочуттям під час піків магнітної активності допомагає суттєво знизити ризик несприятливих ефектів.

