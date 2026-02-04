Close Menu
Магнітні бурі 5–6 лютого 2026 року — актуальний прогноз по годинах та рекомендації

Публікуємо детальний прогноз магнітних бур 5–6 лютого 2026 року за Kp-індексом, а також ділимось порадами для метеозалежних людей, як захистити свій організм.
Здоров'я
5–6 лютого очікуються коливання геомагнітного поля, які можуть вплинути як на роботу техніки, так і на самопочуття метеозалежних людей. Такі явища не завжди є небезпечними, однак потребують уважного ставлення до свого здоров’я та планування навантажень. Саме тому важливо знати актуальний прогноз по годинах, розуміти природу магнітних бур і заздалегідь підготуватися до можливих змін. Детальніше про очікувану ситуацію та рекомендації на ці дні — розповідає Преса України.

Що таке магнітні бурі і як вони утворюються

Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків заряджених частинок із Сонця з магнітосферою Землі. Сонячні спалахи та корональні викиди мас (CME) викидають величезні обсяги плазми, які, потрапляючи до магнітного поля нашої планети, викликають його коливання. Чим потужніший CME і чим ефективніше він взаємодіє з магнітосферою, тим вищим може бути геомагнітне збурення. 

Геомагнітна активність безпосередньо не впливає на повсякденне життя більшості людей, але може спричиняти проблеми для техніки, зокрема супутникових систем, навігації та короткохвильового радіозвʼязку. В умовах підвищеної активності також росте ймовірність видимих полярних сяйв на високих широтах у нічний час. 

Прогноз магнітної активності по годинах

Дата00:00–06:0006:00–12:0012:00–18:0018:00–24:00
5 лютогоKp 3 (незначно активно)Kp 4 (підвищена активність)Kp 4Kp 3
6 лютогоKp 3 (нестабільно)Kp 2 (спокійно)Kp 3Kp 3

Варто зазначити, що цей прогноз побудований на даних служб космічної погоди і поточних оцінках сонячної активності станом на початок лютого 2026 року. Оновлення прогнозів за годинам варто перевіряти безпосередньо в джерелах NOAA Space Weather Prediction Center та інших спеціалізованих сервісах. 

Чим магнітні бурі можуть бути небезпечні

Основні потенційні наслідки магнітних бур:

  • Коливання атмосферного тиску і магнітного поля, що можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.
  • Порушення роботи супутників і навігаційних систем, особливо GPS і GNSS.
  • Деградація радіозвʼязку, що важливо для авіації та морського стільництва на великих широтах.
  • Підвищена іоносферна турбулентність, що може впливати на роботу деяких електронних систем. 

Ці ефекти не завжди суттєві для середньостатистичного користувача, але можуть бути критичними для технічних систем, що працюють у космосі чи залежних від радіосигналів.

Симптоми для метеозалежних людей

Певна частина населення може відчувати вплив магнітних бур на фізичний стан, особливо за чутливих нервово-судинних реакцій. Найчастіші симптоми, які можуть зʼявлятися під час підвищеної геомагнітної активності:

  • головний біль, запаморочення;
  • коливання артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • підвищена стомлюваність;
  • загальне роздратування.

Такі симптоми варіюють залежно від індивідуальних особливостей організму та стану здоровʼя. Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями чи підвищеною чутливістю частіше фіксують такі зміни.

Практичні рекомендації під час магнітної активності

Щоб мінімізувати можливі неприємні відчуття під час підвищеної геомагнітної активності, експерти радять:

  • Зменшити фізичні навантаження, особливо інтенсивні тренування.
  • Регулярно відстежувати самопочуття, контролювати артеріальний тиск і при необхідності звернутися до лікаря.
  • Забезпечити якісний сон, уникати стресових ситуацій ввечері.
  • Пити достатню кількість води, дотримуватися звичного режиму харчування.
  • Приймати рекомендовані медикаменти при наявних хронічних захворюваннях лише за порадою лікаря.

Регулярне спостереження за самопочуттям під час піків магнітної активності допомагає суттєво знизити ризик несприятливих ефектів.

