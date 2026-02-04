5–6 лютого очікуються коливання геомагнітного поля, які можуть вплинути як на роботу техніки, так і на самопочуття метеозалежних людей. Такі явища не завжди є небезпечними, однак потребують уважного ставлення до свого здоров’я та планування навантажень. Саме тому важливо знати актуальний прогноз по годинах, розуміти природу магнітних бур і заздалегідь підготуватися до можливих змін. Детальніше про очікувану ситуацію та рекомендації на ці дні — розповідає Преса України.
Що таке магнітні бурі і як вони утворюються
Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків заряджених частинок із Сонця з магнітосферою Землі. Сонячні спалахи та корональні викиди мас (CME) викидають величезні обсяги плазми, які, потрапляючи до магнітного поля нашої планети, викликають його коливання. Чим потужніший CME і чим ефективніше він взаємодіє з магнітосферою, тим вищим може бути геомагнітне збурення.
Геомагнітна активність безпосередньо не впливає на повсякденне життя більшості людей, але може спричиняти проблеми для техніки, зокрема супутникових систем, навігації та короткохвильового радіозвʼязку. В умовах підвищеної активності також росте ймовірність видимих полярних сяйв на високих широтах у нічний час.
Прогноз магнітної активності по годинах
|Дата
|00:00–06:00
|06:00–12:00
|12:00–18:00
|18:00–24:00
|5 лютого
|Kp 3 (незначно активно)
|Kp 4 (підвищена активність)
|Kp 4
|Kp 3
|6 лютого
|Kp 3 (нестабільно)
|Kp 2 (спокійно)
|Kp 3
|Kp 3
Варто зазначити, що цей прогноз побудований на даних служб космічної погоди і поточних оцінках сонячної активності станом на початок лютого 2026 року. Оновлення прогнозів за годинам варто перевіряти безпосередньо в джерелах NOAA Space Weather Prediction Center та інших спеціалізованих сервісах.
Чим магнітні бурі можуть бути небезпечні
Основні потенційні наслідки магнітних бур:
- Коливання атмосферного тиску і магнітного поля, що можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.
- Порушення роботи супутників і навігаційних систем, особливо GPS і GNSS.
- Деградація радіозвʼязку, що важливо для авіації та морського стільництва на великих широтах.
- Підвищена іоносферна турбулентність, що може впливати на роботу деяких електронних систем.
Ці ефекти не завжди суттєві для середньостатистичного користувача, але можуть бути критичними для технічних систем, що працюють у космосі чи залежних від радіосигналів.
Симптоми для метеозалежних людей
Певна частина населення може відчувати вплив магнітних бур на фізичний стан, особливо за чутливих нервово-судинних реакцій. Найчастіші симптоми, які можуть зʼявлятися під час підвищеної геомагнітної активності:
- головний біль, запаморочення;
- коливання артеріального тиску;
- порушення сну;
- підвищена стомлюваність;
- загальне роздратування.
Такі симптоми варіюють залежно від індивідуальних особливостей організму та стану здоровʼя. Люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями чи підвищеною чутливістю частіше фіксують такі зміни.
Практичні рекомендації під час магнітної активності
Щоб мінімізувати можливі неприємні відчуття під час підвищеної геомагнітної активності, експерти радять:
- Зменшити фізичні навантаження, особливо інтенсивні тренування.
- Регулярно відстежувати самопочуття, контролювати артеріальний тиск і при необхідності звернутися до лікаря.
- Забезпечити якісний сон, уникати стресових ситуацій ввечері.
- Пити достатню кількість води, дотримуватися звичного режиму харчування.
- Приймати рекомендовані медикаменти при наявних хронічних захворюваннях лише за порадою лікаря.
Регулярне спостереження за самопочуттям під час піків магнітної активності допомагає суттєво знизити ризик несприятливих ефектів.
