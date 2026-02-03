В Україні у 2026 році для військовослужбовців зберігаються спеціальні правила зарахування страхового стажу при виході на пенсію. Під час воєнного стану окремі періоди служби можуть обліковуватися з підвищеним коефіцієнтом, що фактично дозволяє швидше накопичити необхідний стаж. У деяких випадках один місяць служби прирівнюється одразу до кількох місяців страхового стажу. Такі норми безпосередньо впливають на можливість дострокового пенсійного забезпечення для військових. Про це розповідає Преса України з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зараховується страховий стаж під час війни

У Пенсійному фонді зазначають, що мобілізовані громадяни та військові, які проходять службу за контрактом, не втрачають страховий стаж протягом усього періоду служби. Він нараховується безперервно, незалежно від місця виконання обов’язків, у тому числі під час перебування в зоні бойових дій. Це означає, що час служби офіційно зараховується до страхового стажу для пенсії. Також цей період входить до загальної вислуги років. Окремо передбачена можливість підвищеного обчислення стажу для тих, хто служив у небезпечних умовах.

Коли один місяць служби прирівнюється до кількох

Підвищений коефіцієнт обліку стажу застосовується як компенсаційний механізм для військових, які виконували завдання в особливо складних умовах. Йдеться, зокрема, про службу безпосередньо в районах бойових дій. Також підвищений облік може застосовуватися до осіб, які проходили службу в період воєнного стану або особливого періоду. Мінімальний термін для застосування такого коефіцієнта становить один місяць служби. При цьому законодавство не встановлює максимальної межі, що дозволяє суттєво прискорити накопичення необхідного страхового стажу.

Які умови виходу на пенсію діють у 2026 році

У 2026 році базові вимоги до страхового стажу залишаються досить жорсткими. Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки пенсію можуть призначити за наявності від 23 до 32 років стажу. У 65 років право на пенсію мають громадяни з мінімальним стажем від 15 років. Водночас для учасників бойових дій передбачені окремі пільгові умови дострокового виходу на пенсію.

Хто має право на дострокову пенсію серед військових

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій можуть скористатися правом на пенсію раніше загального пенсійного віку. Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за умови наявності не менше 25 років страхового стажу. Для жінок передбачений вихід на пенсію з 50 років за стажу від 20 років. При цьому підвищений коефіцієнт за службу в зоні бойових дій може відіграти ключову роль у досягненні необхідних показників. Саме тому правильний облік стажу є критично важливим.

Що впливає на розмір пенсійних виплат

У Пенсійному фонді наголошують, що тривалість страхового стажу — не єдиний чинник, який визначає розмір майбутньої пенсії. Важливу роль відіграє також розмір грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески. Навіть у разі дострокового виходу на пенсію сума виплат напряму залежить від офіційних доходів під час служби. Чим вищим був заробіток і чим довшим є стаж, тим більшою буде пенсія. Тому військовим радять уважно ставитися до правильності нарахувань.

Як оформити дострокову пенсію (покрокова інструкція)

Крок 1. Перевірити наявність права на дострокову пенсію

Перед початком оформлення необхідно впевнитися, що ви підпадаєте під умови дострокового виходу на пенсію. У 2026 році таке право мають військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій. Для чоловіків мінімальний пенсійний вік становить 55 років за умови наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок — 50 років і не менше 20 років стажу. Важливо враховувати, що періоди служби в зоні бойових дій можуть зараховуватися з підвищеним коефіцієнтом, що дозволяє швидше накопичити необхідний стаж. Саме тому варто одразу оцінити загальну тривалість стажу з урахуванням пільг.

Крок 2. Перевірити страховий стаж у Пенсійному фонді

Наступним етапом є перевірка даних про страховий стаж. Це можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійний фонд України або звернувшись до сервісного центру особисто. Під час перевірки потрібно звернути увагу, чи всі періоди військової служби внесені до обліку. Особливо важливо перевірити, чи зараховані періоди участі в бойових діях та служба в особливих умовах. Якщо виявлено неточності або відсутні записи, їх потрібно виправити ще до подання заяви на пенсію.

Крок 3. Підготувати пакет необхідних документів

Для призначення дострокової пенсії військовому знадобиться повний пакет підтвердних документів. До нього входить паспорт громадянина України та реєстраційний номер платника податків. Обов’язково подається військовий квиток або інший документ, що підтверджує проходження служби. Також потрібні довідки про участь у бойових діях та документи, які підтверджують службу в зоні бойових дій або в особливий період. За необхідності додаються довідки про грошове забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески. Чим повнішим буде пакет документів, тим менше ризиків затримки під час розгляду справи.

Крок 4. Подати заяву на призначення дострокової пенсії

Заяву можна подати двома способами — онлайн або особисто. Онлайн-звернення оформлюється через вебпортал Пенсійного фонду з використанням електронного підпису або BankID. Особисто заяву можна подати в будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації. У заяві необхідно зазначити, що пенсія оформлюється саме на пільгових умовах як для учасника бойових дій. До заяви додаються всі підготовлені документи у паперовому або електронному вигляді. Після подання заяви вона офіційно реєструється в системі Пенсійного фонду.

Крок 5. Дочекатися перевірки та рішення Пенсійного фонду

Після прийняття заяви фахівці Пенсійного фонду перевіряють подані документи та розраховують страховий стаж. Окремо аналізуються періоди служби, які можуть бути зараховані з підвищеним коефіцієнтом. У разі потреби ПФУ може запросити додаткові довідки або уточнення. Стандартний строк розгляду заяви становить до 10 днів, але на практиці він може бути подовжений, якщо справа складна. Про рішення щодо призначення пенсії заявника інформують офіційно.

Крок 6. Перевірити розмір призначеної пенсії

Після ухвалення рішення важливо уважно перевірити розмір призначеної пенсії. Він залежить не лише від стажу, а й від розміру грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески. Якщо ви вважаєте, що не всі періоди служби або доходи були враховані, маєте право подати заяву на перерахунок. Для цього потрібно надати додаткові документи або уточнені довідки. Така перевірка дозволяє уникнути занижених виплат у майбутньому.

Крок 7. Контролювати виплати та оновлення даних

Після початку виплат варто регулярно перевіряти інформацію в особистому кабінеті Пенсійного фонду. Це допоможе контролювати нарахування та своєчасно реагувати на можливі помилки. У разі зміни статусу, появи нових документів або додаткового стажу можна ініціювати перерахунок пенсії. У Пенсійному фонді наголошують, що активна позиція самого військового значно спрощує процес. Саме своєчасний контроль гарантує правильний розмір і стабільність пенсійних виплат у 2026 році.

