Деякі українські пенсіонери у січні 2026 року не отримали чергові пенсійні виплати. У Пенсійному фонді України пояснили, з чим пов’язана така ситуація, для яких категорій громадян могли тимчасово призупинити нарахування та які дії необхідно зробити, щоб поновити виплату коштів. У відомстві наголошують, що у більшості випадків йдеться не про скасування пенсії, а про технічне призупинення через невиконання встановлених вимог.

Кому не надійшла пенсія

Відсутність пенсії у січні могла стосуватися громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій. Для цих категорій у 2026 році діють окремі умови отримання пенсійних виплат, запроваджені з метою підтвердження факту життя та уникнення подвійних нарахувань. Якщо встановлені вимоги не були виконані до кінця 2025 року, виплату могли автоматично призупинити з 1 січня.

У Пенсійному фонді уточнили, що для пенсіонерів, які перебувають за межами України або проживають на ТОТ, обов’язковою була фізична ідентифікація до 31 грудня 2025 року. Для тих, хто мешкає на окупованих територіях або виїхав з них, також передбачалося подання повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації. Саме відсутність одного з цих кроків найчастіше ставала причиною зупинки виплат на початку нового року.

Такі правила передбачені нормами закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема статтею 47¹ та відповідними пунктами прикінцевих положень. Крім того, вони закріплені постановою Кабінету Міністрів України №299 від 11 лютого 2025 року, яка визначає особливості виплати пенсій і страхових виплат для окремих категорій громадян в умовах воєнного стану та тимчасової окупації частини територій.

Як поновити виплати

У ПФУ наголошують, що відновлення виплат можливе після виконання необхідних процедур. Якщо пенсію припинили через те, що людина не пройшла фізичну ідентифікацію у 2025 році, нарахування поновлять одразу після її проходження. У випадку, коли причиною призупинення стала відсутність повідомлення про неотримання пенсії від РФ, виплати відновлять після надходження такого повідомлення до органів Пенсійного фонду України.

Фізичну ідентифікацію пенсіонери можуть пройти кількома способами, залежно від місця перебування та власних можливостей. Це можна зробити особисто у сервісному центрі ПФУ з документом, що посвідчує особу, або у відділенні уповноваженого банку. Також доступна ідентифікація за допомогою відеоконференції з працівником Пенсійного фонду, онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ з використанням «Дія.Підпису», а для громадян за кордоном — у дипломатичних установах України.

Окремо у Пенсійному фонді звертають увагу, що пенсіонери можуть самостійно перевірити, чи зафіксовано проходження ідентифікації. Для цього доступні електронні сервіси ПФУ, зокрема вебпортал та мобільний застосунок, а також сервіс «Моя ідентифікація», де відображається інформація про дату та факт останнього підтвердження особи. Це дозволяє заздалегідь переконатися, що всі дані враховані, і уникнути затримок з виплатами у майбутньому.

