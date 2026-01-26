Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер, який понад 12 років тому отримав важку черепно-мозкову травму, нібито вже не прикутий до ліжка. Водночас джерела наголошують, що його стан і далі залишається тяжким, а про повернення до повноцінного життя не йдеться. Про це повідомляє Преса України з посиланням на sport-tour.pl.

Офіційних підтверджень від родини традиційно немає, адже сім’я роками уникає публічних коментарів про здоров’я спортсмена.

Як відомо, Шумахер перебуває під постійною медичною опікою й може сидіти. Водночас повідомляється, що він не ходить самостійно, а пересувається на інвалідному візку. Догляд за ним забезпечує команда медсестер і терапевтів, яка працює цілодобово. Такий формат допомоги зазвичай включає регулярні процедури, контроль стану та елементи реабілітації.

Де перебуває Шумахер і хто має доступ до нього

Журналісти пишуть, що родина Шумахера володіє кількома резиденціями, зокрема у Швейцарії та на Майорці. Однак основним місцем проживання сім’ї медіа називають маєток у Гланді на березі Женевського озера.

Підкреслюється, що коло людей, які можуть бачити спортсмена, максимально обмежене й складається з найближчих родичів та кількох друзів. Одним із тих, кого в різних публікаціях називають серед відвідувачів Шумахера, є колишній керівник Ferrari Жан Тодт.

Такий режим приватності пояснюють прагненням сім’ї захистити гонщика від уваги сторонніх і уникнути спекуляцій.

Що відомо про травму та подальше лікування

Міхаель Шумахер отримав важку травму голови 29 грудня 2013 року під час катання на лижах у французькому курорті Мерібель в Альпах. Після падіння його терміново доставили до лікарні, де провели кілька операцій і ввели в штучну кому. Згодом гонщика перевели на лікування та тривалу реабілітацію, однак жодних детальних офіційних зведень про прогрес сім’я не публікувала.

Протягом років у медіа з’являлися припущення щодо можливих наслідків травми, зокрема згадувався «locked-in syndrome», але достеменно оцінити стан Шумахера складно. Джерела, на які посилаються журналісти, заявляють, що немає можливості точно сказати, наскільки він усвідомлює події навколо, оскільки повноцінної комунікації немає. Саме тому тема здоров’я легенди Формули-1 і далі залишається однією з найбільш закритих у світі спорту.

Родина тримає інформацію в таємниці

Сім’я Шумахера від самого початку обрала стратегію максимальної конфіденційності та практично не коментує чутки чи публікації в пресі. За весь час після травми в публічному доступі так і не з’явилося офіційних фото гонщика, що лише посилює інтерес до будь-яких неофіційних повідомлень.

Варто зазначити, що неодноразово фіксувались спроби незаконного поширення приватних матеріалів, що стосуються спортсмена. Подібні випадки стали додатковою причиною посилення охорони приватності родини.

