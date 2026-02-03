На Рівненщині 3 лютого застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться побутових споживачів у місті Рівне та населених пунктах області. Причиною запровадження таких заходів називають наслідки атак армії РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про застосування погодинних відключень повідомляє Преса України з посиланням на інформацію на офіційній сторінці у Facebook Рівнеобленерго. В енергокомпанії зазначають, що через пошкодження енергооб’єктів виникла необхідність тимчасово обмежувати електропостачання для стабілізації роботи системи. Такі заходи дозволяють рівномірно розподіляти навантаження та уникати аварій.

Енергетики оприлюднили перелік підчерг із точними часовими проміжками, у які можливе відключення світла. Графіки сформовані окремо для кожної підчерги й можуть відрізнятися залежно від району проживання. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з розкладом, аби спланувати свій день.

Графіки погодинних відключень електроенергії 3 лютого:

підчерга 1.1 — 06:00–09:00, 15:00–18:00

— 06:00–09:00, 15:00–18:00 підчерга 1.2 — 06:00–09:00, 15:00–18:00

— 06:00–09:00, 15:00–18:00 підчерга 2.1 — 15:00–19:00

— 15:00–19:00 підчерга 2.2 — 15:00–19:00

— 15:00–19:00 підчерга 3.1 — 09:00–12:00, 19:00–22:00

— 09:00–12:00, 19:00–22:00 підчерга 3.2 — 09:00–12:00, 19:00–22:00

— 09:00–12:00, 19:00–22:00 підчерга 4.1 — 12:00–15:00, 21:00–00:00

— 12:00–15:00, 21:00–00:00 підчерга 4.2 — 12:00–15:00, 21:00–00:00

— 12:00–15:00, 21:00–00:00 підчерга 5.1 — 12:00–15:00, 22:00–00:00

— 12:00–15:00, 22:00–00:00 підчерга 5.2 — 12:00–15:00

— 12:00–15:00 підчерга 6.1 — 06:00–09:00, 18:00–21:00

— 06:00–09:00, 18:00–21:00 підчерга 6.2 — 09:00–12:00, 18:00–21:00

Дізнатися свою чергу відключення за конкретною адресою мешканці можуть окремо для міста Рівне та для населених пунктів області через відповідні онлайн-сервіси. В енергокомпанії наголошують, що протягом доби ситуація в енергосистемі може змінюватися. У разі додаткових вказівок диспетчерів Укренерго графіки погодинних відключень можуть бути оперативно скориговані.

Раніше ми розповідали, як діятимуть графіки відключення світла на Черкащині 3 лютого.