Серіал «Гаррі Поттер» від HBO, який має вийти у 2027 році, поступово розкриває дедалі більше подробиць і вже зараз вважається одним із найочікуваніших телевізійних проєктів десятиліття. Йдеться про повноцінну серіальну адаптацію культової книжкової саги, яка має охопити всі сім романів і представити історію у значно розширеному форматі.

На відміну від фільмів 2000-х років, новий проєкт не буде пов’язаний з попередньою кінофраншизою та запропонує повністю нове бачення знайомого світу чарівників. Саме серіальний формат, за задумом творців, дозволить глибше розкрити персонажів і сюжетні лінії, які раніше залишалися поза увагою. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 канал.

Зйомки серіалу стартували влітку 2025 року, що офіційно підтвердили представники HBO. Над проєктом працює велика творча команда, а сама екранізація позиціонується як максимально близька до першоджерела. Важливу роль у виробництві відіграє Джоан Роулінг, яка долучена до серіалу як виконавча продюсерка. У компанії наголошують, що її участь має забезпечити відповідність книжковому канону та збереження атмосфери оригінальної історії, добре знайомої мільйонам читачів у всьому світі.

Хто виконає головні ролі

Однією з головних інтриг стало оголошення акторського складу, зокрема виконавців ролей так званого «золотого тріо». Гаррі Поттера у серіалі зіграє молодий актор Домінік Маклафлін, образ Герміони Ґрейнджер втілить Арабелла Стентон, а Рона Візлі зіграє Аластер Стаут. Кастинг юних акторів тривав тривалий час, і HBO зробила ставку на нові обличчя, які зможуть розвиватися разом зі своїми персонажами протягом кількох сезонів.

Актори, які виконають головні ролі

Також уже відомі імена акторів, які виконають ключові ролі викладачів і мешканців Гоґвортсу. Албуса Дамблдора зіграє Джон Літґоу, а роль Северуса Снейпа дісталася Паапа Ессієду. У Мінерву Макґонеґел перевтілиться Джанет МакТір, а Рубеуса Геґріда зіграє Нік Фрост. Крім того, підтверджено участь Люк Таллон у ролі Квірінуса Квірела, Пол Вайтгаус в образі Арґуса Філча та Локс Пратт, який зіграє Драко Мелфоя.

Прем’єру серіалу «Гаррі Поттер» HBO планує на початок 2027 року, хоча точної дати виходу поки що не називають. За попередньою інформацією, кожен сезон буде присвячений окремій книжці, що дозволить поступово й детально відтворити всю історію. Проєкт розрахований на багаторічний показ і має стати основою нової телевізійної франшизи у всесвіті чарівників.

