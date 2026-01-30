УЄФА провела жеребкування плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26, за підсумками якого 16 клубів отримали своїх суперників. Саме ці команди вийшли з основного раунду та продовжують боротьбу за місця в 1/8 фіналу. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне Спорт.

Загалом за результатами турнірної таблиці до плейоф пробилися 24 учасники, а вісім найкращих напряму оформили путівки до 1/8 фіналу. Команди, що фінішували з 9-го по 24-те місце, потрапили до додаткового раунду, де визначаться ще вісім учасників наступної стадії. При цьому жереб був сформований за принципом розподілу на «сіяних» і «несіяних», що вплинуло на можливі варіанти пар.

Останню прохідну позицію в зоні плейоф, як зазначається, посіла «Бенфіка», а вирішальний момент стався вже у компенсований час. Клубу допоміг гол на 90+8-й хвилині, після якого команда зберегла шанс продовжити виступи в турнірі. Важливу роль у цьому епізоді відіграв український воротар Анатолій Трубін, який представляє португальський клуб.

У плейоф раунді учасників поділили на дві групи: «сіяні» — це команди, які завершили основний етап на місцях 9–16, а «несіяні» — клуби з позицій 17–24. Такий формат означає, що «сіяні» отримували суперників лише з числа «несіяних», а порядок матчів визначає, хто починає протистояння вдома.

Серед «сіяних» опинилися «Реал», у якому згадується Андрій Лунін, а також ПСЖ, за який грає Ілля Забарний. До переліку «несіяних» віднесли «Олімпіакос» Романа Яремчука, «Карабах» Олексія Кащука, а також «Бенфіку» Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. За підсумками жеребкування сформовано вісім протистоянь, і частина з них вийшла внутрішньонаціональною, що додає принциповості ще до стартового свистка.

Результати жеребкування плейоф раунду Ліги чемпіонів 2025/26

“Монако” (Франція) — ПСЖ (Франція)

“Бенфіка” (Португалія) — “Реал” (Іспанія)

“Карабах “(Азербайджан) — “Ньюкасл” (Англія)

“Буде-Глімт” (Норвегія) — “Інтер” (Італія)

“Галатасарай” (Туреччина) — “Ювентус” (Італія)

“Боруссія” Дортмунд (Німеччина) — “Аталанта” (Італія)

“Брюгге” (Бельгія) — “Атлетіко” (Іспанія)

“Олімпіакос” (Греція) — “Баєр” (Німеччина)

Перші ігри плейоф раунду заплановані на 17–18 лютого, тож команди матимуть обмежений час на підготовку та аналіз суперників. Матчі-відповіді відбудуться 24–25 лютого, і саме вони поставлять крапку в питанні, хто продовжить шлях у турнірі. Після завершення цієї стадії УЄФА проведе жеребкування 1/8 фіналу, яке, як зазначено, заплановано на п’ятницю, 27 лютого.

Таким чином, уже наприкінці лютого стане відомою повна сітка наступного раунду та потенційні маршрути команд до вирішальних матчів сезону. Для клубів, у складі яких виступають українці, цей плейоф раунд стане особливою перевіркою, адже ставки зростають, а ціна помилки в двоматчевому протистоянні є максимально високою.

Раніше ми розповідали, чому гол українського воротаря Анатолія Трубіна став історичним для Ліги чемпіонів.