В перші дні лютого 2026 року простір навколо Землі буде перебувати у відносно спокійному стані геомагнітної активності, проте деякі «коливання» магнітного поля можливі. Геомагнітна активність вимірюється індексом Kp, який показує стан магнітосфери: чим вище значення — тим сильніші коливання. За даними NOAA, початок місяця ймовірно пройде без значних збурень, але окремі дні з підвищеною активністю все ж можуть спостерігатися. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Прогноз магнітних бур на 3-4 лютого

На 3 лютого очікується спокійні умови з Kp близько 2–3, що вказує на незначні геомагнітні коливання, які зазвичай не вважаються магнітними бурями, але можуть бути помітні метеочутливим людям.

На 4 лютого прогноз передбачає підвищення до Kp 4, що відповідає активному, але не сильному рівню магнітної активності.

Такі помірні показники означають, що серйозних магнітних бур 3–4 лютого не очікується, але відчутні «хвилі» магнітосфери можуть впливати на певні фізіологічні реакції людей, особливо тих, хто має підвищену метеочутливість.

Як працює прогноз магнітних бур

Вчені прогнозують стан магнітного поля на основі даних про активність Сонця, зокрема сонячні спалахи і корональні викиди маси (CME). Коли CME або високошвидкісний сонячний вітер досягає Землі, електрично заряджені частинки входять у магнітосферу і можуть спричиняти геомагнітні збурення. Такі явища можуть впливати на техніку, радіозв’язок і навіть енергетичні мережі за високих рівнів активності.

Індекс Kp варіюється від 0 до 9:

Kp 0–2 — спокійна геомагнітна ситуація;

— спокійна геомагнітна ситуація; Kp 3–4 — незначні коливання;

— незначні коливання; Kp ≥5 — магнітна буря (G1 і вище за NOAA).

Такі коливання можуть бути важливими для авіації, супутникового зв’язку та людей, чутливих до змін погоди.

Потенційний вплив на людей

Хоча сильних бур 3–4 лютого не прогнозують, слабкі чи помірні геомагнітні збурення можуть впливати на самопочуття деяких груп людей. Медичні дослідження пов’язують підвищену магнітну активність із такими симптомами:

головний біль або мігрень;

коливання сну;

підвищена втома;

зміни артеріального тиску;

зниження концентрації уваги.

Ці ефекти можуть бути непомітними для більшості, але люди з метеочутливою реакцією повинні звертати увагу на самопочуття у ці дні.

В які дні краще стежити за магнітною активністю

За даними довгострокових прогнозів NOAA, лютий 2026 року загалом спокійніший, ніж січень, але більш активні дні можуть траплятися ближче до середини місяця. Зокрема, більш виражені магнітні бурі можуть трапитися після 10-13 лютого, коли прогнозується можливий підйом Kp вище 5.

Це означає, що хоча перші вихідні лютого будуть достатньо стабільними, увагу до космічної погоди варто зберігати протягом усього місяця. Регулярне оновлення прогнозів допоможе уникати неприємних сюрпризів для чутливих груп людей та технічних систем.

Що слід враховувати в дні магнітних коливань

Для мінімізації впливу геомагнітної активності варто:

контролювати артеріальний тиск людям із серцево-судинними проблемами;

людям із серцево-судинними проблемами; уникати інтенсивних фізичних навантажень у дні підвищеної активності;

у дні підвищеної активності; стежити за ресурсами космічної погоди (через SWPC або інші сервіси);

(через SWPC або інші сервіси); бути обережними з електронними приладами, якщо вони критичні для роботи.

Такі прості заходи допоможуть зменшити ризики для здоров’я та техніки під час магнітних коливань.

