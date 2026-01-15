З 9 січня Київ переживає складні умови з енергопостачанням та опаленням. Міський голова Віталій Кличко описав ці труднощі як наймасштабніші за весь період війни. Світло може бути відсутнє на протязі 10 годин або більше, а понад 400 будинків залишаються без опалення. Окрім того, можливі аварії в багатоповерхівках, що призводить до тимчасових відключень електрики, водо- чи теплопостачання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на realnist.com.

Для киян важливо знати, де знаходяться найближчі пункти обігріву та “пункти незламності”, щоб скористатися можливістю зарядити мобільні пристрої, зігрітися та отримати гарячі напої. За словами Кличка, на даний момент в столиці працює понад 1200 пунктів обігріву.

Як знайти пункти обігріву в Києві?

Мобільний додаток “Київ Цифровий”

У цьому додатку можна знайти точні адреси пунктів обігріву та їхні функціональні можливості. Перейдіть у розділ “Міські сервіси”, знайдіть кнопку “Мапи стійкості”. Завантажте мапу на телефон, і ви зможете переглядати її навіть без інтернету. Якщо з’єднання є, можна використовувати Google Maps для планування маршруту до найближчого пункту. Мапа стійкості

“Мапа стійкості” показує не тільки пункти обігріву, але й укриття. При натисканні на конкретну локацію ви зможете дізнатися: години роботи;

доступність (є пандус чи ні);

місткість пункту;

наявність води, інтернету, зарядних пристроїв та мобільного зв’язку. Карта від Київської міської державної адміністрації (КМДА)

На офіційному сайті КМДА можна переглянути карту з усіма точними адресами пунктів обігріву. Для кожної локації вказано, хто організував пункт, а також розклад роботи, наявність генератора, обігрівача та інших послуг, як-от зарядка для телефону чи водопостачання. Картографія доступна в форматі Excel, де перераховані понад 1260 пунктів обігріву.

Чат-боти у Telegram та Viber

Урядовий сайт пропонує скористатися чат-ботом для швидкого пошуку найближчого пункту обігріву. За допомогою месенджерів Telegram або Viber можна знайти точні адреси, а також дізнатися, чи є тепло, генератор, зарядка, вода, інтернет та аптечка. Портал “Дія”

В авторизованому додатку “Дія” можна відкрити сервіс “Незламність” і завантажити офлайн-карту з пунктами обігріву та укриттями. На карті також можна фільтрувати за функціональними можливостями: наявність генератора, доступність для людей з інвалідністю, наявність інтернету та інші параметри.

Нова інформація про пункти незламності

Наприклад, у Дніпровському районі Києва з’явився новий мобільний пункт незламності, розташований на автобусі. Цей пункт може переміщуватися, тому його точну адресу не завжди можна знайти на карті.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється режим надзвичайної ситуації від надзвичайного стану в Україні.