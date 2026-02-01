У Києві одразу десять відділень логістичної компанії Нова пошта почали працювати у цілодобовому режимі. З 31 січня ці локації відкриті 24/7 та виконують не лише стандартні поштові функції, а й працюють як пункти незламності для мешканців столиці. Рішення ухвалене на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням і спрямоване на підтримку киян у складних умовах.

Компанія повідомила про зміни у режимі роботи через свої офіційні канали в соціальних мережах. Новий формат уже діє на обох берегах міста. Про це повідомляє Преса України.

Цілодобовий режим запроваджено у семи відділеннях на Правому березі Києва. До переліку увійшли відділення:

№310 – вул. Бакинська, 30

№308 – вул. Нижній Вал, 7–9

№543 – вул. Хрещатик, 16-А

№58 – вул. Олекси Тихого, 49

№243 – просп. Повітряних Сил, 3-А

№88 – вул. Якуба Коласа, 15

№163 – вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

На Лівому березі Києва цілодобово відкриті три відділення:

№19 – вул. Райдужна, 25-Б

№52 – просп. Миколи Бажана, 3

№184 – бульв. Верховної Ради, 14-Б

У компанії зазначають, що вибір локацій здійснювався з урахуванням транспортної доступності та потреб мешканців різних районів столиці. Такі відділення мають працювати стабільно навіть за умов відсутності електроенергії. Це дозволяє підтримувати базові сервіси для населення без перерв.

Окрім відправлення та отримання посилок, відділення у форматі пунктів незламності надають киянам додаткові можливості. Передбачено доступ до теплих приміщень, де можна перечекати складні погодні умови або відключення світла. У приміщеннях доступні безкоштовний Wi-Fi, можливість підзарядити мобільні пристрої, а також чай і кава. За потреби відвідувачі можуть скористатися електроживленням для медичних процедур, зокрема для роботи небулайзерів.

Також у цілодобових відділеннях можна зняти готівку без стягнення комісії. Компанія підкреслює, що всі сервіси доступні у будь-який час доби незалежно від ситуації з енергопостачанням. За словами представників оператора, формат 24/7 покликаний підвищити стійкість міської інфраструктури та забезпечити мешканців столиці необхідними послугами у кризових ситуаціях. Новий режим роботи діятиме й надалі з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації в Києві.

