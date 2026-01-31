Українців, які активно замовляють товари з-за кордону, попередили про важливі зміни у доставці. Йдеться про популярні онлайн-платформи AliExpress та Temu, з яких щодня оформлюють тисячі замовлень. У лютому покупці можуть зіткнутися з тимчасовими затримками відправлень, пов’язаними не з роботою поштових операторів, а з особливостями логістики в Китаї. Про це повідомляє Преса України з посиланням на bitbetnews.com.

Згідно з офіційним повідомленням, у період з 11 по 25 лютого склади в Китаї тимчасово припиняють роботу. Це означає, що навіть уже оплачені замовлення не будуть оброблятися та передаватися на міжнародну доставку. Відправлення посилок відновиться лише після завершення святкового періоду. У компанії наголошують, що така ситуація повторюється щороку та є стандартною для китайського ринку логістики.

«З 11 по 25 лютого склади в Китаї закриваються через Китайський Новий рік, тому відправка замовлень почнеться після 25 лютого», — повідомили в Новій Пошті.

Китайський Новий рік є одним із головних національних свят у КНР, під час якого більшість підприємств, фабрик і логістичних центрів повністю зупиняють роботу. Саме тому затримки торкаються не лише обробки замовлень, а й їхнього фактичного відправлення за кордон. Для покупців це означає, що статуси замовлень можуть не змінюватися протягом кількох тижнів, навіть якщо оплата була здійснена заздалегідь.

У Новій Пошті радять клієнтам враховувати ці обставини під час планування покупок. Особливо це стосується товарів, які замовляються до конкретних дат або мають сезонний характер. Після 25 лютого робота складів та логістичних хабів у Китаї поступово відновиться, однак через накопичення відправлень можливі додаткові затримки вже на етапі обробки.

Таким чином, покупцям варто зберігати спокій та зважати на сезонні особливості міжнародної доставки. Затримки не пов’язані з роботою українських перевізників, а є наслідком загальнонаціональних свят у країні-відправнику, пояснює Нова Пошта.

Раніше ми розповідали, що Нова пошта підвищила тарифи з 1 грудня.