Фінал Національного відбору України на Євробачення-2026 запланований на 7 лютого, і до вирішального шоу залишається дедалі менше часу. Фіналісти активно готуються до своїх виступів, водночас фанати конкурсу вже намагаються передбачити можливого переможця. Єврофани аналізують пісні, сценічні образи та загальне враження від учасників, формуючи перші неофіційні рейтинги. Такі прогнози традиційно викликають жвавий інтерес напередодні фіналу. Саме вони часто стають темою активних обговорень у фан-спільнотах.

На спеціалізованому ресурсі Eurovision World опублікували фан-опитування, присвячене українському Нацвідбору на Євробачення-2026. Про це розповідає Преса України з посиланням на pushkinska.net. За результатами голосування, лідерську позицію наразі займає Jerry Heil з композицією CATHARTICUS (prayer). Саме її виступ користувачі сайту вважають найбільш конкурентним серед фіналістів. Водночас організатори наголошують, що це опитування має виключно ознайомчий характер. Воно не впливає на офіційні результати Нацвідбору.

Учасники голосування активно підтримують своїх фаворитів, демонструючи загальні настрої фанатської аудиторії. Другу сходинку рейтингу, за даними опитування, посідає Monokate, яка також розглядається як одна з головних претенденток на перемогу. До трійки лідерів увійшла й LELEKA, чий виступ отримав стабільно високі оцінки від єврофанів. Таким чином, саме ці три імена найчастіше згадуються у прогнозах прихильників конкурсу. Їхні шанси оцінюють як приблизно рівні, з незначною перевагою лідера.

Найменшу підтримку в фан-голосуванні наразі отримав гурт «Щука Риба» з піснею «Моя Земля». Користувачі віддали цьому колективу мінімальну кількість голосів, що відобразилося в нижній частині рейтингу. Водночас навіть такі результати не є остаточними та можуть змінитися після живих виступів у фіналі. Досвід попередніх років показує, що сценічна подача часто суттєво впливає на думку глядачів. Саме тому інтрига зберігається до останнього моменту.

Варто також зазначити, що раніше власну оцінку фіналістам оприлюднили користувачі застосунку My Eurovision Scoreboard. У тому рейтингу перше місце посідала Monokate, якій прогнозували загальну перемогу у Нацвідборі. Попри різницю в результатах, склад трійки фаворитів залишається незмінним. Єврофани й надалі виділяють Jerry Heil, Monokate та LELEKA як головних претендентів на перемогу у відборі на Євробачення-2026.

Раніше ми розповідали, хто оцінюватиме учасників Нацвідбору на «Євробачення-2026».