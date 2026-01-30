Суспільне оголосило оновлений склад журі Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2026», зазначивши, що цього року формат роботи експертів зазнав помітних змін. Про це передає Преса України.

Зокрема, кількість членів журі збільшили з трьох до п’яти, аби забезпечити більш всебічне та професійне оцінювання конкурсних номерів. Такий крок, за словами організаторів, має підвищити якість фінального вибору та врахувати всі ключові аспекти майбутнього виступу на міжнародній сцені.

До складу журі Нацвідбору-2026 увійшли відомі діячі української музичної та медійної індустрії. Серед експертів — співачка Руслана, яка принесла Україні перемогу на «Євробаченні-2004», а також представниця України на конкурсі 2013 року Злата Огнєвіч. Оцінювати учасників також будуть український композитор і музикант Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу ТАВР Медіа Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Такий склад, як наголошують організатори, дозволяє охопити одразу кілька важливих напрямів — від музики й вокалу до сценічного образу та медійної складової.

Креативний продюсер Національного відбору-2026 Герман Нєнов пояснив, що розширення журі є частиною нового підходу до формування експертної панелі. За його словами, тепер кожен член журі відповідатиме за окремий вектор оцінювання, який є критично важливим для успіху на «Євробаченні».

«Цього року ми суттєво змінили підхід до формування журі. Їх кількість буде збільшено до п’яти, і тепер це вже не просто група суддів, які ставлять загальну оцінку. Це експертна панель, у якій кожен член представляє окремий вектор, що є складовою успішного виступу на “Євробаченні”».

Він також підкреслив, що сучасний конкурс вимагає комплексного підходу до вибору артиста.

«Пісня, вокал, перформанс, автентичність і медійний резонанс — ключові складові успішного представлення країни на “Євробаченні” сьогодні. Ми віримо, що такий формат оцінювання допоможе точніше визначити артиста, здатного гідно представити Україну».

Члени журі вже окреслили власні критерії, на які звертатимуть увагу під час оцінювання. Руслана зазначила, що для неї першочергове значення має сама пісня та її енергетика.

«Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Важлива саме пісня, адже “Євробачення” — це пісенний конкурс. Успіх може прийти тоді, коли артист у потрібний момент зможе відчути серця мільйонів».

Злата Огнєвіч, своєю чергою, наголосила на поєднанні технічної майстерності та щирості виконавця. Вона зазначила, що звертатиме увагу на чистоту вокалу, контроль голосу та витривалість під час живого виконання, але не менш важливою вважає харизму й емоційний контакт зі слухачем. На її думку, представник України має залишати після себе сильне емоційне враження.

Євген Філатов наголосив, що під час оцінювання учасників Національного відбору для нього першорядне значення матиме саме музична складова конкурсного номера. Він підкреслив, що «Євробачення» передусім залишається конкурсом пісень, а отже вирішальну роль відіграє якість самої композиції.

За словами музиканта, він уважно аналізуватиме аранжування, логіку побудови пісні та рівень вокального виконання. Окрему увагу Філатов планує приділяти стилістиці номера та його змістовому наповненню. На його думку, важливо, щоб виступ мав цілісний задум і чітке художнє бачення, яке гармонійно поєднує музику, голос і сенс.

Костянтин Томільченко акцентував на сценічній складовій конкурсного номера, підкресливши важливість балансу між музикою, артистом і постановкою. За його словами, сценічне рішення повинне підсилювати пісню, а не відволікати від неї, адже саме гармонійне поєднання всіх елементів робить виступ цілісним і переконливим.

Віталій Дроздов звернув увагу на ширший контекст участі України в «Євробаченні». Він вважає конкурс не лише музичним змаганням, а й важливим інструментом інтеграції української музики у світовий культурний простір. За його словами, Нацвідбір є ще одним кроком до посилення присутності українських артистів у глобальній музичній екосистемі.

Представника або представницю України на «Євробачення-2026» визначатимуть за результатами фінального концерту Національного відбору. Підсумковий результат формуватиметься порівну з голосів журі та глядачів — по 50 відсотків від кожної сторони. Такий формат, як зазначають організатори, дозволяє поєднати професійну оцінку з думкою широкої аудиторії.

Глядацьке голосування проходитиме за допомогою мобільного застосунку Дія та шляхом надсилання SMS. Взяти участь в онлайн-опитуванні зможуть усі охочі віком від 14 років. Для цього необхідно зайти в застосунок, обрати розділ «Сервіси», перейти до пункту «Опитування» та віддати свій голос за одного з десяти фіналістів Національного відбору.

