YouTube є однією з найпопулярніших платформ для перегляду відео, навчального контенту та прослуховування музики. Все більше українських користувачів звертають увагу на платну підписку YouTube Premium, яка дозволяє користуватися сервісом без реклами та обмежень. Підписка відкриває доступ до додаткових функцій, які значно підвищують комфорт перегляду.

Перед оформленням багато хто цікавиться, скільки коштує YouTube Premium в Україні та як правильно його підключити. Розповідаємо, як оформити підписку YouTube Premium і дивитись відео без реклами.

Що таке YouTube Premium і чим він корисний

YouTube Premium — це платна підписка від платформи YouTube, яка розширює стандартні можливості сервісу. Основною перевагою є повна відсутність рекламних роликів перед та під час перегляду відео. Користувачі також можуть відтворювати відео у фоновому режимі, навіть коли екран смартфона вимкнений. Додатково доступна функція завантаження відео для офлайн-перегляду без інтернету. Окремим бонусом є включений доступ до YouTube Music Premium без додаткової оплати.

Як оформити YouTube Premium в Україні через браузер

Найзручніший спосіб оформлення підписки в Україні — через офіційний сайт YouTube у браузері. Для цього потрібно увійти у свій Google-акаунт та перейти на сторінку YouTube Premium. Після цього сервіс запропонує активувати безкоштовний пробний період, якщо він доступний для вашого облікового запису. Далі необхідно вибрати тарифний план і додати платіжну картку. Після підтвердження даних підписка активується автоматично.

Оформлення підписки через мобільний додаток

YouTube Premium можна підключити безпосередньо в мобільному додатку на Android або iOS. Процедура майже не відрізняється від браузерної версії, однак оплата здійснюється через Google Play або App Store. У деяких випадках кінцева сума може бути трохи вищою через комісію магазинів додатків. Перед підтвердженням підписки варто уважно перевірити зазначену ціну. Такий спосіб підходить користувачам, які найчастіше користуються YouTube саме зі смартфона.

Актуальні ціни YouTube Premium в Україні

Для українських користувачів діють локальні тарифи, встановлені в гривнях. Вартість підписки залежить від обраного плану та кількості користувачів. Ціни є фіксованими та списуються щомісяця з прив’язаної картки. Регіон облікового запису Google має бути встановлений як Україна, інакше вартість може відрізнятися.

Тип підписки Ціна на місяць Кількість користувачів Особливості Індивідуальна 99 грн 1 Повний доступ до всіх функцій Сімейна 149 грн До 6 Потрібна спільна адреса Студентська 59 грн 1 Підтвердження статусу студента

Безкоштовний пробний період для користувачів з України

Більшість нових користувачів в Україні можуть скористатися безкоштовним пробним періодом YouTube Premium. Його тривалість зазвичай становить один місяць, але іноді сервіс пропонує розширені акції. Для активації пробного доступу потрібно додати платіжну картку, однак кошти не списуються одразу. Якщо підписку не скасувати до завершення пробного періоду, оплата почне зніматися автоматично. Це дозволяє без ризику оцінити всі можливості сервісу.

На що звернути увагу перед оформленням підписки

Перед підключенням YouTube Premium варто врахувати кілька важливих моментів. Підписка автоматично продовжується щомісяця, якщо її не скасувати вручну. Один Google-акаунт можна використовувати на різних пристроях без додаткової оплати. Також важливо правильно обрати тариф, щоб не переплачувати за зайві можливості. Для зручності основні переваги сервісу можна виділити окремо:

перегляд відео без реклами;

фонове відтворення на смартфоні;

завантаження відео для офлайну;

доступ до YouTube Music Premium;

можливість сімейного або студентського тарифу.

Керування та скасування YouTube Premium

Користувачі в Україні можуть у будь-який момент змінити тариф або скасувати підписку. Для цього потрібно зайти в налаштування Google-акаунта та відкрити розділ «Платежі та підписки». Після скасування доступ до YouTube Premium зберігається до кінця оплаченого періоду. Додаткові комісії або штрафи за відмову від сервісу не передбачені. Це дає змогу повністю контролювати витрати та користування підпискою.

