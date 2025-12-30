Perplexity Pro — це платна підписка популярного штучного інтелекту Perplexity AI, яка надає розширені функції для пошуку, генерації відповідей, аналізу файлів та доступ до більш потужних моделей штучного інтелекту. Зазвичай вона коштує близько $20 на місяць або $200 за рік, але у 2026 році існує кілька легальних способів отримати Perplexity Pro безкоштовно навіть в Україні. Преса України з посиланням на CASES розповідає, як це можна зробити, та які умови для цього необхідно виконати.

Як отримати Perplexity Pro безкоштовно

До кінця 2025 року Perplexity проводить акцію, за якою можна отримати річну підписку на Perplexity Pro безкоштовно. Для цього потрібно мати акаунт на платформі Perplexity і прив’язати його до PayPal. Після цього, надається безкоштовний доступ до всіх преміум функцій на рік. Важливо: після закінчення безкоштовного періоду підписка автоматично поновлюється на платній основі, тому варто пам’ятати про скасування, якщо не плануєте продовжувати підписку.

Реєстрація та створення акаунта для активації безкоштовного доступу

Щоб скористатися цією пропозицією, потрібно:

Зареєструвати акаунт на сайті Perplexity або увійти через Google чи Apple. Прив’язати акаунт до PayPal як метод оплати. Перевірити, чи активна акція та отримати безкоштовний річний доступ.

Це дозволить вам використовувати усі можливості Perplexity Pro безкоштовно протягом року, а після завершення періоду — самостійно вирішити, чи продовжувати платну підписку.

Інші способи отримати Perplexity Pro

Referral‑програма Perplexity: Якщо ви запросите друга за спеціальним посиланням, і він оформить підписку, ви отримаєте безкоштовний місяць доступу до Pro версії.

Якщо ви запросите друга за спеціальним посиланням, і він оформить підписку, ви отримаєте безкоштовний місяць доступу до Pro версії. Партнерські пропозиції: В окремих випадках Perplexity запускає акції з партнерами, де можна отримати безкоштовну підписку на рік або місяць.

Переваги Perplexity Pro

Після активації безкоштовної підписки Perplexity Pro, ви отримаєте доступ до:

Потужніших моделей штучного інтелекту.

Швидшої обробки запитів.

Можливості завантаження і аналізу великих файлів.

Глибшого пошуку та аналізу веб‑сторінок.

Ці функції дуже корисні для дослідників, маркетологів та всіх, хто активно працює з великими обсягами даних або потребує швидкого доступу до інтелектуальних моделей для професійних цілей.

Коли пропозиція може закінчитися

Акція з безкоштовною річною підпискою діє до кінця 2025 року, тому не варто зволікайти, щоб отримати вигідну пропозицію.

