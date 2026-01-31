Чому OnePlus знову в топі: OnePlus 15 та OnePlus Nord 5

В Україні бренд активно набирає популярності завдяки:

потужним акумуляторам до 7100 мА·год;

надшвидкій зарядці до 80 Вт;

використанню сучасних чіпів Qualcomm Snapdragon;

високій якості зйомки, зокрема з телеоб’єктивами;

надійному зв’язку з підтримкою eSIM.

Саме тому OnePlus 15 і OnePlus Nord 5 сьогодні привертають увагу різних користувачів — від тих, хто шукає максимум можливостей, до тих, кому важливий розумний баланс ціни та характеристик. Філософія бренду проста: швидка робота, чиста система й відчуття надійності у щоденному користуванні. І ці дві моделі добре це демонструють.

Порівняння смартфонів: флагман OnePlus 15 та преміальний OnePlus Nord 5

Продуктивність і памʼять

ВанПлас 15 — повноцінний флагман. Топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, висока продуктивність у іграх, стабільна робота з важкими додатками та багатозадачністю. Якщо потрібен максимум можливостей — варто купити ВанПлас 15 без компромісів. На офіційному сайті oneplus-shop.com вже доступні оригінальні моделі з конфігураціями пам’яті 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, а також більш потужні варіанти 16/256 ГБ, 16/512 ГБ та 16/1 ТБ.

ВанПлас Норд 5 також демонструє впевнену швидкість. Процесор середньо-флагманського рівня Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 забезпечує плавну роботу системи, швидкий запуск додатків і комфорт у повсякденних задачах. Є версії 8/256 ГБ і 12/512 ГБ, а завдяки RAM-Vitalization смартфон сам керує додатковою ОЗП під час активної роботи. Тому характеристики OnePlus Nord 5 добре підійдуть для більшості користувачів.

Операційна система

Обидві моделі працюють на OxygenOS — швидкій, стабільній та мінімалістичній оболонці. OnePlus 15 отримує нові функції та оновлення трохи раніше, але загальний користувацький досвід дуже схожий. З помічником Google Gemini система стає ще зручнішою — він допоможе спланувати день, швидко скоротити тексти, підкреслити головне та не забути про важливі зустрічі.

Камери

Камери — сильна сторона OnePlus 15. Потрійна флагманська система на 50 Мп забезпечує швидкий автофокус, високу деталізацію та впевнене відео аж до 8K 30FPS. Телефото-модуль 50 Мп з 3,5-кратним оптичним зумом добре підходить для портретної зйомки. Фронтальна камера — 32 Мп.

OnePlus Nord 5 пропонує чесні камери без складних налаштувань: якісні денні фото, коректний HDR, нічний режим і стабільне відео. Основний сенсор 50 Мп доповнює 8 Мп ультраширококутний модуль — для свого класу результат переконливий. Фронтальна камера на 50 Мп з автофокусом підтримує зйомку 4K 60FPS, що рідкість у цьому сегменті.

Дисплей і дизайн

ВанПлас 15 отримав преміальний корпус із тонкими рамками та яскравий 6,78″ AMOLED-дисплей WQHD+ з частотою оновлення до 165 Гц. Смартфон відчувається дорогим і технологічним, а захист за стандартами IP68 та IP69К дозволяє не хвилюватися за воду й пил.

ВанПлас Норд 5 має стриманіший, але сучасний дизайн. Його 6,83″ FHD+ AMOLED-екран забезпечує високу яскравість до 1800 ніт і плавність до 144 Гц. Це практичний варіант для щоденного використання із захистом від пилу та вологи за стандартом IP65.

Який OnePlus вибрати у 2026 році

OnePlus 15 — вибір для тих, хто хоче флагманський рівень у всьому: продуктивність, камери, дизайн і запас актуальності.

OnePlus Nord 5 — оптимальний варіант для користувачів, яким важливі стабільність, швидкість і адекватна ціна без переплати за флагманські фішки.

Обидві моделі продовжують традиції бренду OnePlus — швидка робота, якісний софт і комфорт у щоденному використанні.