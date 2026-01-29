Український голкіпер Анатолій Трубін став автором одного з найвидовищніших моментів 8-го туру Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26, забивши переможний гол у ворота мадридського «Реала» на 90+8-й хвилині матчу. Саме цей м’яч приніс перемогу португальській «Бенфіці» з рахунком 4:2 та забезпечив команді вихід у стикові матчі турніру — плей-оф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Sport UA.

Матч між «Бенфікою» та «Реалом» відбувся 28 січня 2026 року на Estádio da Luz у Лісабоні в рамках останнього, восьмого туру групового етапу ЛЧ. «Бенфіка» перед грою відставала від прохідного 24-го місця на два очки, і для виходу до плей-оф команді була потрібна виключно перемога з різницею голів.

«Реал» відкрив рахунок у матчі вже на 30-й хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе, але португальці змогли відігратися ще до перерви: Андреас Шельдеруп відновив паритет на 36-й хвилині, а потім Вангеліc Павлідіс реалізував пенальті на доданому часі першої половини, вивівши «Бенфіку» вперед. Після перерви Шельдеруп забив другий м’яч у матчі, але Мбаппе забив ще раз, встановивши рахунок 3:2 і створивши драматичну кінцівку зустрічі.

За такого рахунку «Бенфіка» все ще не гарантувала собі вихід у 1/16 фіналу, оскільки за оцінками турнірної таблиці це могло не вистачити. Команда потребувала ще одного гола, щоб використати перевагу у різниці забитих і пропущених м’ячів у порівнянні з конкурентами. Саме тоді, у компенсований час — на 90+8-й хвилині, настав час для неймовірної кульмінації.

«Бенфіка» заробила стандарт у штрафному майданчику «Реала», і Трубін, якому залишалося лише кілька голів у кар’єрі, піднявся високо в повітрі, щоб завершити подачу головою — м’яч опинився у сітці воріт Тібо Куртуа. Цей вирішальний гол українського голкіпера зробив рахунок 4:2 і змусив стадіон вибухнути емоціями.

Це також стало історичним моментом для Ліги чемпіонів: Трубін увійшов до дуже обмеженого списку воротарів, які забивали в турнірі, і став одним із небагатьох, хто зробив це у відкритому матчі ЛЧ. Воротарі, що раніше забивали в історії турніру, робили це не так часто і зазвичай із пенальті; гол Трубіна головою підкреслив важливість кожної миті цього сценарію.

Результат цієї гри має важливі наслідки для обох клубів. «Бенфіка» забезпечила собі місце у стикових матчах плей-оф, де продовжить боротьбу за вихід у фінальну частину Ліги чемпіонів. «Реал», який до цього туру мав шанси завершити груповий етап у топ-вісім і пряму кваліфікацію до 1/8 фіналу, після поразки опустився нижче у таблиці і також продовжить у стикових зустрічах, але без прямої путівки.

Цей матч і особливо вирішальний гол Трубіна ввійдуть в історію як один із найбільш драматичних епізодів у сучасній Лізі чемпіонів — момент, коли воротар став головним героєм не лише результату поєдинку, а й турнірної долі своєї команди.

