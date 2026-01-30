У Деснянському районі столиці одразу кілька торговельних мереж почали працювати без перерви — 24/7. Такий формат частково перетворює ці магазини на місця, де люди можуть перечекати складні умови під час відключень електроенергії. Окрім покупок, відвідувачі отримують можливість зігрітися, трохи відпочити та підзарядити мобільні пристрої. Про це розповідає Преса України з посиланням на Деснянську районну державну адміністрацію.

За інформацією районної адміністрації, частина об’єктів має резервне живлення й може підтримувати комфортну температуру навіть за відсутності світла. Для мешканців Троєщини це означає більш стабільний доступ до товарів першої потреби та базових побутових сервісів у будь-який час доби.

Які супермаркети працюють цілодобово на Троєщині

Станом на зараз у Деснянському районі визначено кілька торгових точок, які офіційно працюють у режимі 24/7. У частини з них уже організована інфраструктура для відпочинку відвідувачів, а також додаткові послуги на кшталт гарячих напоїв.

У нічні години в окремих магазинах діють обмеження на продаж алкоголю та тютюнових виробів — це стандартна практика для нічного часу. У деяких локаціях передбачено постійно відкриту касу, щоб покупці могли швидко розрахуватися навіть у пізні години.

Адреси супермаркетів, що працюють 24/7

Сільпо : вул. Миколи Закревського, 61/2; вул. Оноре де Бальзака, 91/29а.

: вул. Миколи Закревського, 61/2; вул. Оноре де Бальзака, 91/29а. NOVUS : проспект Червоної Калини, 85.

: проспект Червоної Калини, 85. VARUS : вул. Червоної Калини, 44а.

: вул. Червоної Калини, 44а. АТБ: пр-т Лісовий, 4; вул. Каштанова, 7; пр-т Червоної Калини, 60/10; пр-т Червоної Калини, 89б; вул. Оноре де Бальзака, 62; вул. Миколи Лаврухіна, 9.

У районній владі зазначають, що у таких супермаркетах люди можуть не лише придбати продукти, а й скористатися елементарними умовами для відновлення сил. У торгових залах організовані місця для сидіння, а в окремих магазинах є столи, за якими можна попрацювати або підготуватися до навчання.

Також передбачені точки для заряджання гаджетів від стандартної мережі 220 В, що особливо важливо під час тривалих відключень. Деякі супермаркети працюють на генераторах, завдяки чому зберігають стабільний режим роботи та підтримують температуру в приміщеннях. Окремо наголошується, що частина підвальних приміщень може бути використана як найпростіші укриття.

