На території Черкаської області упродовж доби 30 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання запроваджують у зв’язку з напруженою ситуацією в енергосистемі України, яка виникла через чергові обстріли з боку РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Енергетики зазначають, що застосування графіків є вимушеним кроком для стабілізації роботи енергосистеми та недопущення аварійних знеструмлень. Відключення відбуватимуться за чергами, відповідно до затвердженого розкладу. Усього передбачено шість черг споживачів, для кожної з яких визначено конкретні години відсутності електропостачання.

1.1 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00;

1.2 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00;

2.1 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:30, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 24:00;

2.2 00:00 – 02:00, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 24:00;

3.1 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 24:00;

3.2 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 24:00;

4.1 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 24:00;

4.2 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 24:00;

5.1 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 24:00;

5.2 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30;

6.1 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30;

6.2 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 24:00.

У «Черкасиобленерго» наголошують, що детальні графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті компанії. Ознайомившись із переліком черг, споживачі можуть визначити, до якої саме черги належить їхня адреса, та заздалегідь спланувати користування електроприладами. Енергетики також закликають мешканців області раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями інформації.

