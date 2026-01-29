З 30 січня в Україні стартує подання заявок на державну допомогу в межах програми «СвітлоДім», яка має підтримати багатоквартирні будинки під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про фінансування на закупівлю обладнання для автономного живлення, щоб у будинках могли працювати ключові системи життєзабезпечення — водопостачання, зв’язок, ліфти, освітлення та, за потреби, елементи теплопостачання в опалювальний сезон, повідомляє Преса України.

Оголошена сума підтримки становить від 100 до 300 тисяч гривень, а розмір виплати залежить від параметрів будинку. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, подання заявок відкриється саме 30 січня через «Дію».

Хто може подати заявку і базові умови

Подавати заявку може лише уповноважена особа: ОСББ, житлового/обслуговуючого кооперативу або управитель багатоквартирного будинку. Це прямо зазначається в офіційній інформації про програму.

Програма на першому етапі охоплює Київ і Київську область, а також діє у громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці.

Підготовка перед поданням (щоб не “зависнути” на формі)

Визначте заявника: ОСББ/кооператив/управитель, і хто саме буде подавати (голова/уповноважений представник). Це важливо, бо заявка прив’язана до конкретного отримувача допомоги. Підготуйте дані будинку, які найчастіше потрібні для програм підтримки: адреса, громада/місто, а також характеристики, від яких залежить сума (поверховість і під’їзди). Залежність суми від поверховості та під’їздів підтверджена офіційно. Оберіть, яке обладнання плануєте купувати (генератор/інвертор/акумулятори/сонячні панелі тощо), і зробіть короткий кошторис. Перелік типів обладнання, на яке можна спрямувати кошти, наведений у повідомленні Мінрозвитку. Переконайтесь, що у представника є доступ до “Дії” (застосунок або портал) та можливість пройти авторизацію (зазвичай BankID/КЕП). Точний спосіб авторизації залежить від “Дії”, але без входу в кабінет подати онлайн-заявку не вийде.

Покрокова інструкція подання заявки через “Дію”

Крок 1. Зайдіть у “Дію” та знайдіть послугу

Відкрийте застосунок “Дія” або портал “Дія” і авторизуйтеся.

або і авторизуйтеся. У пошуку послуг введіть “СвітлоДім” або назву типу “допомога багатоквартирним будинкам” (назва може відображатися як урядова програма/допомога для будинків). Офіційно підтверджено, що подання йде через електронний кабінет на порталі “Дія”.

Якщо 30 січня сервіс ще не відображається або кнопка подання неактивна, це зазвичай означає, що прийом ще не відкритий у вашій громаді або доступ вмикають поетапно (про старт прийому Мінрозвитку обіцяє повідомляти окремо).

Крок 2. Заповніть коротку електронну форму

З того, що публічно описано про форму, мінімально готують такі дані:

громада/місто ;

; адреса будинку ;

; отримувач допомоги (ОСББ/кооператив/управитель).

Далі система може попросити додаткові поля, щоб визначити суму (наприклад, поверховість/під’їзди), бо саме від цього залежить розмір допомоги.

Крок 3. Перевірте дані та подайте заявку

Перечитайте заповнені поля, щоб не було помилок в адресі та даних заявника.

Підтвердьте подання (у “Дії” це зазвичай завершальний екран із підтвердженням).

Після відправлення збережіть/зафіксуйте статус у кабінеті, щоб відстежувати рух заявки.

Крок 4. Очікуйте валідацію та рішення комісії

Офіційно зазначено, що комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки.

розглядає та схвалює заявки. Після валідації виплата має відбутися протягом 48 годин.

Дії після схвалення: закупівля, встановлення, звіт

Закупіть обладнання протягом 45 календарних днів із дати отримання коштів (і не пізніше 20 грудня 2026 року). Встановіть обладнання і підготуйте підтвердження витрат (рахунки/накладні/акти — формат залежить від того, що вимагатиме форма звіту). Офіційно вказано сам обов’язок звітування через “Дію”, без переліку конкретних файлів у відкритому повідомленні. Подайте звіт через “Дію” протягом 30 робочих днів після встановлення, але також не пізніше 20 грудня 2026 року. Якщо придбати обладнання неможливо або кошти не використані — їх потрібно повернути протягом 45 календарних днів з дати отримання (і не пізніше 20 грудня 2026 року).

Куди звертатися, якщо “Дія” не пропускає заявку або є питання

За питаннями щодо держпослуг/програм часто використовують урядову гарячу лінію 1545 та підтримку “Дії” (у “Дії” зазвичай є розділ допомоги/підтримки).

Раніше ми розповідали, як подати заявку на 6500 грн у рамках “Зимової підтримки” та хто може отримати допомогу.