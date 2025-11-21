З 21 листопада в Україні розпочався прийом заявок на “Зимову підтримку” для найбільш вразливих верств населення. Деякі категорії громадян зможуть отримати виплату в розмірі 6500 гривень.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Преса України.

Хто може отримати 6500 гривень?

Цей вид “Зимової підтримки” спрямований на підтримку громадян, які найбільше постраждали від війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Ось хто має право на отримання допомоги:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку?

Виплата доступна у двох варіантах: онлайн через застосунок “Дія” або офлайн у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ). Нарахування коштів здійснює ПФУ.

Отримання виплати через “Дію”

Відкрити застосунок “Дія” та перейти в розділ “Зимова підтримка”. Обрати категорію отримувача. Оформити виплату на Дія.Картку.

Отримання виплати офлайн через ПФУ

Звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Мати при собі картку або Дія.Картку. Подати заяву на отримання виплати через співробітника відділення. Дочекатися, поки кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Виплата буде нарахована на поточний рахунок з особливим режимом використання (якщо такий рахунок є в банку), або на Дія.Картку. Використовувати ці кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування, але лише для придбання визначених товарів та послуг — лікарських засобів, одягу, взуття, вітамінів тощо.

“Зимова підтримка” — це важлива ініціатива для тих, хто найбільше потребує фінансової допомоги в складні часи. Виплата 6500 гривень стане підтримкою для людей, які знаходяться в особливо уразливих категоріях. Усі бажаючі можуть подати заявку через “Дію” або звернутися до Пенсійного фонду для оформлення допомоги.

Раніше ми також розповідали, що з 15 листопада стартувала програма «Зимової підтримки» для українців, в рамках якої можна отримати 1000 грн.