З 21 листопада в Україні розпочався прийом заявок на “Зимову підтримку” для найбільш вразливих верств населення. Деякі категорії громадян зможуть отримати виплату в розмірі 6500 гривень.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Преса України.
Хто може отримати 6500 гривень?
Цей вид “Зимової підтримки” спрямований на підтримку громадян, які найбільше постраждали від війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Ось хто має право на отримання допомоги:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Як подати заявку?
Виплата доступна у двох варіантах: онлайн через застосунок “Дія” або офлайн у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ). Нарахування коштів здійснює ПФУ.
Отримання виплати через “Дію”
- Відкрити застосунок “Дія” та перейти в розділ “Зимова підтримка”.
- Обрати категорію отримувача.
- Оформити виплату на Дія.Картку.
Отримання виплати офлайн через ПФУ
- Звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.
- Мати при собі картку або Дія.Картку.
- Подати заяву на отримання виплати через співробітника відділення.
- Дочекатися, поки кошти надійдуть на спеціальний рахунок.
Виплата буде нарахована на поточний рахунок з особливим режимом використання (якщо такий рахунок є в банку), або на Дія.Картку. Використовувати ці кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування, але лише для придбання визначених товарів та послуг — лікарських засобів, одягу, взуття, вітамінів тощо.
“Зимова підтримка” — це важлива ініціатива для тих, хто найбільше потребує фінансової допомоги в складні часи. Виплата 6500 гривень стане підтримкою для людей, які знаходяться в особливо уразливих категоріях. Усі бажаючі можуть подати заявку через “Дію” або звернутися до Пенсійного фонду для оформлення допомоги.
