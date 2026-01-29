Close Menu
Четвер, 29 Січня

Відключення світла на Івано-Франківщині 29 січня: погодинний графік

Дізнайтеся, як працюватимуть графіки відключень світла в Івано-Франківській області 29 січня.
Регионы
Коли вимикатимуть світло на Івано-Франківщині 29 січня: графік на день

29 січня на Івано-Франківщині протягом доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть за чергами відповідно до встановленого розкладу, який оприлюднили енергетики регіону. Обмеження електропостачання стосуватимуться всіх груп споживачів. Жителів області просять заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою та врахувати час відключень при плануванні справ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал “Прикарпаттяобленерго“.

Години відключення світла на Івано-Франківщині 29 січня:

  • 1.1: 00:00–04:00, 14:30–18:00
    1.2: 07:30–11:00, 18:00–22:00
  • 2.1: 07:30–11:00, 21:30–00:00
    2.2: 11:00–14:30, 21:30–00:00
  • 3.1: 06:00–07:30, 14:30–18:00
    3.2: 06:00–07:30, 11:00–14:30, 21:30–00:00
  • 4.1: 04:00–07:30, 11:00–14:30
    4.2: 11:00–14:30, 18:00–21:30
  • 5.1: 07:30–11:00, 18:00–21:30
    5.2: 07:30–11:00, 14:30–18:00
  • 6.1: 00:00–04:00, 18:00–21:30
    6.2: 04:00–07:30, 14:30–18:00
Дізнатися свою чергу та актуальний графік відключень можна на головній сторінці офіційного сайту обленерго у розділі «Графіки аварійних вимкнень». Також відповідна інформація доступна через Viber-бот компанії, який дозволяє швидко отримати дані за адресою проживання. Окрім цього, споживачі можуть скористатися спеціальним онлайн-посиланням для перевірки черги. У компанії закликають стежити за оновленнями, адже ситуація може змінюватися впродовж доби.

Раніше ми розповідали, коли не буде світла на Черкащині 29 січня.

