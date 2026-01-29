На Черкащині упродовж доби 29 січня запроваджуються погодинні відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться споживачів у різних чергах і діятимуть відповідно до затверджених графіків. Такі заходи є вимушеними та пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі країни. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго.

Застосування графіків пояснюють наслідками масованих обстрілів РФ по об’єктах критичної інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об’єктів виникає дефіцит потужностей, який неможливо оперативно компенсувати. Саме тому енергетики змушені тимчасово обмежувати електропостачання для збереження стабільності системи. У компанії зазначають, що тривалість і черговість відключень можуть коригуватися залежно від поточної ситуації.

Згідно з оприлюдненими даними, графіки погодинних відключень на 29 січня виглядають так:

1.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

1.2 — 01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00

2.2 — 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00

3.2 — 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00

4.2 — 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00

5.2 — 02:00–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30

6.2 — 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00

Енергетики наголошують, що на Черкащині діє шість черг погодинних відключень. Кожен споживач може самостійно перевірити, до якої черги він належить, ознайомившись із відповідною інформацією. Актуальні графіки та перелік черг розміщені на офіційному сайті обленерго у розділі «Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень».

