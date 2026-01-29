Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 29 Січня

Коли не буде світла на Черкащині 29 січня: повний розклад відключень

У матеріалі розповідаємо про погодинні відключення електроенергії на Черкащині, які діятимуть 29 січня. Публікуємо детальні графіки для всіх шести черг із точним часом обмежень електропостачання.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
Коли не буде світла на Черкащині 29 січня: повний розклад відключень
Коли не буде світла на Черкащині 29 січня: повний розклад відключень

На Черкащині упродовж доби 29 січня запроваджуються погодинні відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться споживачів у різних чергах і діятимуть відповідно до затверджених графіків. Такі заходи є вимушеними та пов’язані з напруженою ситуацією в енергосистемі країни. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго.

Застосування графіків пояснюють наслідками масованих обстрілів РФ по об’єктах критичної інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об’єктів виникає дефіцит потужностей, який неможливо оперативно компенсувати. Саме тому енергетики змушені тимчасово обмежувати електропостачання для збереження стабільності системи. У компанії зазначають, що тривалість і черговість відключень можуть коригуватися залежно від поточної ситуації.

Згідно з оприлюдненими даними, графіки погодинних відключень на 29 січня виглядають так:

  • 1.1 — 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00
    1.2 — 01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00
  • 2.1 — 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00
    2.2 — 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00
  • 3.1 — 00:00–02:30, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00
    3.2 — 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00
  • 4.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00
    4.2 — 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00
  • 5.1 — 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00
    5.2 — 02:00–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30
  • 6.1 — 00:30–04:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30
    6.2 — 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00

Енергетики наголошують, що на Черкащині діє шість черг погодинних відключень. Кожен споживач може самостійно перевірити, до якої черги він належить, ознайомившись із відповідною інформацією. Актуальні графіки та перелік черг розміщені на офіційному сайті обленерго у розділі «Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень».

Раніше ми розповідали, що у Черкасах чоловіки напали на працівників ТЦК.

Post Views: 20
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.