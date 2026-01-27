Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар’єрі пробилася до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, продемонструвавши високий рівень тенісної майстерності та психологічної стійкості. У чвертьфінальному протистоянні українка не залишила шансів американці Коко Гофф, здолавши її в двох сетах із переконливим рахунком 6:3, 6:4. Це досягнення стало історичним не лише для самої спортсменки, а й для українського тенісу загалом, адже раніше їй ніколи не вдавалося пробитися настільки далеко на цьому турнірі. Про це пише Преса України з посиланням на результат матчу.

Матч між Світоліною та Гофф відбувався на одному з центральних кортів Мельбурну при значній підтримці глядачів, які активно слідкували за подіями на корті. Уже з перших геймів українка взяла ініціативу під свій контроль, демонструючи впевнене відбиття подач суперниці та точну гру з задньої лінії. Перший сет пройшов під домінування Світоліної, яка не лише вчасно змушувала суперницю помилятися, а й сама діяла агресивно в ключових розіграшах. Після взятого першого сету Еліна не знизила обертів і яскраво продовжила тиснути на подачу Коко Гофф у другому.

Під час прес-конференції після матчу українка зізналася, що була максимально сфокусована на кожному розіграші від початку до кінця.

«Я знала, що Гофф — сильна суперниця, особливо на своїй подачі, і я готувалася до цього матчувально психічно і фізично», — сказала Світоліна журналістам.

Її слова підкреслили серйозність підготовки до цього поєдинку, а також високий рівень концентрації під час ключових моментів. Українка додала, що хотіла нав’язати свою гру, і їй це вдалося, що стало одним із ключових факторів перемоги.

Це вже далеко не перший успіх Світоліної на турнірах Великого шолома, але саме півфінал Australian Open для неї став визначним. Раніше вона вже виходила до півфінальної стадії інших великих турнірів, але жодного разу не вдалося зробити це в Мельбурні. Саме тому для Еліни цей результат має особливе значення.

Важливо відзначити, що після перемоги над Гофф українка встановила новий рекорд своєї кар’єри з кількості виграних матчів на Australian Open, що ще раз підкреслює її послідовне прогресування у світовому тенісі.

Перемога над американською тенісисткою Коко Гофф стала не тільки тактичною та технічною перемогою, а й демонстрацією психологічної витривалості. Гофф, яка належить до числа найперспективніших тенісисток сучасності, неодноразово створювала складнощі суперницям на турнірах Великого шолома завдяки своїй агресивній грі.

Однак у сьогоднішньому поєдинку Світоліна була більше готова до ключових моментів, що дозволило їй не лише стабільно відповідати на подачі суперниці, а й долати найскладніші розіграші в потрібні моменти.

Після цього успіху Еліна Світоліна готується до півфінального поєдинку, де її суперницею може стати одна з провідних тенісисток світу. Такі матчі завжди привертають підвищену увагу вболівальників і експертів, оскільки вони демонструють найвищий рівень майстерності та тактичної боротьби.

Попереду на українську спортсменку чекають нові випробування, але вже зараз її досягнення викликає широку підтримку серед українських уболівальників та міжнародної тенісної спільноти.

