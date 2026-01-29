Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 29 Січня

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти

Ділимось підбіркою небанальних страв з курячого філе з точними рецептами, порадами та різними способами приготування.
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає4 хвилин читання
Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти

Куряче філе залишається одним із найпопулярніших продуктів у повсякденному харчуванні, адже воно доступне, поживне та універсальне. Водночас багато хто використовує його доволі одноманітно, обмежуючись смаженням або відварюванням. Насправді ж цей інгредієнт відкриває широкі можливості для кулінарних експериментів, адже куряче філе легко поєднується з соусами, спеціями та різними техніками приготування. Про це повідомляє Преса України.

Небанальні страви з курячого філе допоможуть освіжити звичне меню та зробити його цікавішим. Такі рецепти підходять як для буднів, так і для подачі на святковий стіл. Нижче зібрано практичні ідеї з детальними рецептами та грамовками.

Куряче філе з вершково-грибним соусом

Ця страва підходить для повноцінного обіду або вечері, коли хочеться чогось ситного, але не важкого. Вершковий соус робить куряче філе ніжним і соковитим, а гриби додають глибини смаку. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і легко відтворюється в домашніх умовах. Страва добре поєднується з пастою, рисом або картопляним пюре. Завдяки соусу курка не пересушується навіть при повторному розігріванні.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г
  • печериці — 250 г
  • вершки 20% — 200 мл
  • цибуля ріпчаста — 100 г
  • часник — 2 зубчики (10 г)
  • вершкове масло — 30 г
  • оливкова олія — 15 мл
  • сіль — 6 г
  • чорний мелений перець — 2 г

Приготування:

Філе нарізати середніми шматками, посолити й поперчити. Обсмажити на оливковій олії до золотистої скоринки. Окремо на вершковому маслі обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати гриби й готувати 5–7 хвилин. Влити вершки, додати подрібнений часник і тушкувати ще 5 хвилин. Повернути куряче філе в соус, прогріти 3–4 хвилини.

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Куряче філе з вершково-грибним соусом

Курячі рулети з сиром і зеленню

Рулети з курячого філе виглядають святково й акуратно на тарілці, тому часто використовуються для подачі гостям. Сирна начинка забезпечує соковитість, а зелень робить смак більш свіжим. Цю страву зручно готувати наперед і запікати безпосередньо перед подачею. Вона добре смакує як гарячою, так і охолодженою. Рулети можна подавати з легким салатом або запеченими овочами.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 600 г
  • твердий сир — 150 г
  • кріп або петрушка — 30 г
  • часник — 2 зубчики (10 г)
  • сіль — 7 г
  • паприка — 3 г
  • чорний перець — 2 г
  • оливкова олія — 20 мл

Приготування:

Філе розрізати вздовж і відбити до товщини 5–7 мм. Посолити, приправити спеціями. Сир натерти, зелень і часник подрібнити, змішати. Викласти начинку на філе, згорнути рулетами. Запікати при 180 градусах 25–30 хвилин або обсмажити на сковороді до готовності.

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Курячі рулети з сиром і зеленню

Куряче філе в медово-гірчичному маринаді

Цей рецепт поєднує солодкі та гострі нотки, що робить страву особливо виразною. Маринад не лише додає смаку, а й розм’якшує м’ясо. Куряче філе після запікання або смаження залишається ніжним усередині та з легкою карамельною скоринкою. Такий варіант добре підходить і для подачі окремо, і як інгредієнт для салатів. Страва не потребує складного гарніру.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г
  • мед — 40 г
  • зерниста гірчиця — 30 г
  • соєвий соус — 40 мл
  • оливкова олія — 15 мл
  • сіль — 3 г
  • чорний перець — 2 г

Приготування:

Змішати мед, гірчицю, соєвий соус і оливкову олію. Філе замаринувати на 30–40 хвилин. Запікати при 190 градусах 25 хвилин або обсмажити на гриль-сковороді, періодично змащуючи маринадом.

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Куряче філе в медово-гірчичному маринаді

Азійське куряче філе з овочами

Страва готується швидко й ідеально підходить для динамічного ритму життя. Куряче філе обсмажується на сильному вогні, зберігаючи соковитість. Овочі додають хрумкості та яскравих кольорів. Соєвий соус і імбир створюють характерний східний аромат. Рецепт добре підходить для подачі з рисом або локшиною.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 450 г
  • болгарський перець — 150 г
  • морква — 120 г
  • броколі — 180 г
  • соєвий соус — 50 мл
  • імбир свіжий — 15 г
  • мед — 20 г
  • рослинна олія — 20 мл

Приготування:

Філе нарізати смужками й швидко обсмажити на розігрітій сковороді. Додати овочі й готувати 4–5 хвилин. Влити соєвий соус, додати імбир і мед. Готувати ще 3–4 хвилини, постійно помішуючи.

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Азійське куряче філе з овочами

Запечене куряче філе з овочами у фользі

Цей спосіб приготування зберігає природний смак продуктів. Куряче філе виходить м’яким і ароматним без зайвого жиру. Овочі просочуються м’ясним соком і спеціями. Страва добре підходить для правильного харчування. Вона не потребує постійного контролю під час приготування.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 600 г
  • кабачок — 250 г
  • помідори — 200 г
  • цибуля — 120 г
  • оливкова олія — 20 мл
  • сіль — 7 г
  • італійські трави — 4 г

Приготування:

Філе й овочі нарізати, викласти на фольгу. Посолити, додати спеції й оливкову олію. Щільно загорнути й запікати при 180 градусах 35 хвилин.

Що приготувати з курячого філе: 5 небанальних ідей — перевірені рецепти
Запечене куряче філе з овочами у фользі

Корисні поради для приготування курячого філе

  • не готувати філе занадто довго, щоб воно не стало сухим
  • використовувати маринади на основі кисломолочних продуктів або соусів
  • давати м’ясу «відпочити» кілька хвилин після приготування
  • поєднувати куряче філе з овочами для балансу смаку
  • експериментувати зі спеціями та травами

Раніше ми розповідали, як приготувати справжній японський лосось.

Post Views: 12
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.