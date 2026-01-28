Переїзд до Німеччина для громадян Україна у 2026 році залишається реальним і законним варіантом захисту від війни. Країна продовжує застосовувати механізм тимчасового захисту, який дозволяє українцям легально проживати, працювати та отримувати соціальну допомогу. Процедура не вимагає класичного статусу біженця та значно спрощена порівняно з іншими міграційними шляхами. Саме завдяки цьому Німеччина залишається однією з ключових країн прийому українців у Європі. Про це розповідає Преса України з посиланням на bankrecht-ratgeber.de.

Хто має право на тимчасовий захист у 2026 році

У 2026 році в Німеччині продовжує діяти тимчасовий захист відповідно до §24 Закону про перебування. Він автоматично подовжений до березня 2027 року для осіб, які вже його отримали. Це означає, що українцям не потрібно подавати нові заяви на продовження дозволу. Рішення ухвалюється на рівні Європейського Союзу та застосовується без додаткових бюрократичних процедур.

Право на тимчасовий захист мають:

громадяни України, які проживали в Україні до початку повномасштабної війни;

члени їхніх сімей, включно з дітьми;

іноземці та особи без громадянства з посвідкою на проживання в Україні;

неповнолітні без супроводу дорослих.

В’їзд до Німеччини та перетин кордону

У 2026 році українці можуть в’їжджати до Німеччини без візи. Допускається перетин кордону наземним транспортом або авіасполученням через інші країни ЄС. Навіть за відсутності біометричного паспорта в’їзд можливий з гуманітарних причин. Ключовим є намір отримати тимчасовий захист після прибуття.

Після в’їзду дозволено перебувати в країні до 90 днів без дозволу на проживання. Протягом цього часу необхідно звернутися до відповідних органів для оформлення статусу.

Які документи потрібні для виїзду та оформлення статусу

Для виїзду до Німеччини громадянам Україна у 2026 році не потрібна віза, однак наявність документів значно спрощує всі подальші процедури. Основним документом є біометричний закордонний паспорт, але в багатьох випадках допускається в’їзд і за внутрішнім українським паспортом. Навіть за відсутності частини документів німецькі органи, як правило, не відмовляють у наданні тимчасового захисту. Чим повніший пакет документів має людина, тим швидше проходить реєстрація та отримання допомоги.

Рекомендується мати з собою:

закордонний або внутрішній паспорт громадянина України;

свідоцтва про народження дітей;

документи про шлюб або розлучення;

довідки про освіту, дипломи, сертифікати;

медичні документи, рецепти, виписки з історії хвороб;

документи, що підтверджують проживання в Україні до початку війни.

У разі втрати документів після прибуття до Німеччина можна звернутися до українських консульських установ або соціальних служб для відновлення особистих даних. Відсутність документів не позбавляє права на захист, але може вплинути на строки оформлення статусу.

Реєстрація та оформлення документів

Перший обов’язковий крок — реєстрація в центрі первинного прийому або звернення до соціальних служб. Там фіксуються персональні дані, проводиться базовий медичний огляд і визначається подальше місце проживання. Після цього заявник звертається до відомства у справах іноземців для оформлення дозволу на перебування. Саме цей документ відкриває доступ до роботи, виплат і медицини.

Процедура зазвичай включає кілька етапів, які проходяться протягом перших тижнів перебування.

Покрокова та детальна інструкція

Крок 1. Підготовка документів перед виїздом

Перед виїздом бажано зібрати всі наявні документи, навіть якщо вони не є обов’язковими для перетину кордону. Основним документом є закордонний або внутрішній паспорт громадянина України. Також варто взяти документи на дітей, медичні довідки та папери про освіту. Повний пакет документів значно спрощує подальшу реєстрацію в Німеччині.

Крок 2. Перетин кордону та в’їзд до Німеччини

У 2026 році українці можуть в’їжджати до Німеччини без візи через інші країни ЄС. Дозволено перебування до 90 днів без дозволу на проживання. Навіть у разі відсутності біометричного паспорта в’їзд можливий з гуманітарних причин. На кордоні або після прибуття важливо повідомити про намір отримати тимчасовий захист.

Крок 3. Звернення до центру первинного прийому

Після прибуття необхідно звернутися до центру первинного прийому біженців або до соціальних служб. Там проводиться первинна реєстрація, фіксуються персональні дані та, за потреби, надається тимчасове житло. У деяких випадках здійснюється базовий медичний огляд. Саме з цього моменту починається офіційна процедура легалізації перебування.

Крок 4. Реєстрація у відомстві у справах іноземців

Наступний етап — звернення до відомства у справах іноземців для оформлення дозволу на проживання за §24. Тут подається заява на тимчасовий захист і видається відповідна довідка або пластиковий дозвіл. Цей документ є ключовим, адже без нього неможливо отримати роботу та соціальні виплати.

Крок 5. Реєстрація місця проживання

Після отримання або визначення житла необхідно зареєструвати адресу проживання. Реєстрація потрібна для доступу до більшості державних послуг. Вона також використовується для подальшої комунікації з органами влади. Без офіційної адреси багато процедур залишаються недоступними.

Крок 6. Оформлення соціальної допомоги та медицини

Після реєстрації можна подати заяву на соціальні виплати та медичне страхування. Держава забезпечує базову фінансову підтримку та доступ до системи охорони здоров’я. Допомога надається до моменту працевлаштування або зміни статусу. Цей етап забезпечує мінімальну фінансову стабільність у перші місяці.

Крок 7. Отримання податкового номера та доступу до роботи

Для офіційного працевлаштування необхідно отримати податковий номер. Після цього українець має право працювати без додаткових дозволів. Це дозволяє швидше інтегруватися та зменшити залежність від соціальної допомоги. Можливість легально працювати є однією з головних переваг тимчасового захисту.

Крок 8. Інтеграція та навчання

Останній, але не менш важливий крок — адаптація до життя в Німеччині. Для дорослих доступні безкоштовні мовні та інтеграційні курси, а діти зобов’язані відвідувати школу. Активна інтеграція значно підвищує шанси на стабільне майбутнє. Саме на цьому етапі тимчасове перебування поступово перетворюється на впорядковане життя.

